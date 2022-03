Triumph e Gibson per una speciale Bonneville T120 e il DGR

Da una parte la chitarra elettrica per definizione, la Gibson Les Paul Standard, dall’altra la moto british per antonomasia, la Triumph Bonneville T120, ad accumunarle – oltre al binomio motori musica – l’anno di nascita: il 1959. I due brand si sono uniti in una lodevole iniziativa a sostegno della Distinguished Gentleman’s Ride e il suo impegno globale volto ad aumentare la conoscenza e la raccolta di fondi per la lotta contro il cancro alla prostata e a favore della salute mentale maschile. Nascono così due “one-off” uniche, la Les Paul Standard Reissue e la Bonneville T120 1959 Legends Custom Edition, che saranno date in premio a chi raccoglierà il maggior numero di donazioni in occasione dell’edizione 2022 dell’evento. L’edizione di quest’anno si svolgerà sabato 22 maggio. Le pre-iscrizioni sono già aperte ai motociclisti di tutto il mondo, mentre la registrazione ufficiale e la raccolta fondi inizieranno il 28 marzo.

VEDI ANCHE

LA MOTO IN DETTAGLIO Questa esclusiva serie limitata, anzi limitatissima dato che è un pezzo unico, è realizzata nello stabilimento di Hinckley. La Bonneville T120 1959 Legends Custom Edition si distingue dal modello di serie (qui il link) per l’evocativa ed esclusiva colorazione custom coordinata con la finitura sunburst della chitarra, impreziosita dal disegno di manico e paletta di una chitarra verniciato in tonalità Jet Black sulla parte superiore del serbatoio e contornato da filetti verniciati a mano, una specialità della casa per Triumph. Ma non è finita perché ci sono stemmi “Triumph Gibson 1959 Legends” elettroformati e sagomati in oro metallizzato applicati a serbatoio, pannelli laterali e parafango anteriore, il tappo del serbatoio con il logo Gibson inciso al laser e la sella personalizzata in vera pelle marrone abbinata alla custodia in pelle della chitarra, con dettagli aggiuntivi tra cui cuciture a rombi, logo Triumph ricamato e portaplettri personalizzati. A sugellare il tutto c’è lo stemma personalizzato sull’alternatore con il logo “Triumph Gibson 1959 Legends” e un certificato d’autenticità firmato da Nick Bloor, CEO di Triumph Motorcycles e da Cesar Gueikian, Presidente di Gibson Brands.

ANCHE LA CHITARRA È UNICA Ovviamente non poteva mancare un pezzo unico anche dello strumento musicale, anch’esso personalizzato all’interno dello stabilimento Triumph. La Gibson Les Paul Standard Reissue - 1959 Legends Custom Edition ha il battipenna Jet Black con filetti verniciati a mano per celebrare le caratteristiche alette di raffreddamento lavorate della Bonneville T120 classica, un elegante logo Triumph inciso al laser sul copri pickup inferiore, contorni del copri pickup verniciati a mano in tonalità Jet Black e lo stemma Triumph elettroformato e sagomato con finitura oro metallizzato applicato alla paletta. La personalizzazione continua con la piastra interruttore reissue stampata, verniciata e rifinita a mano sul retro della chitarra, con il logo della collaborazione “Triumph Gibson 1959 Legends”, progettata in modo da rievocare il design dello stemma sul coperchio dell’alternatore della Bonneville T120. I due mondi s’intrecciano come le note sul pentagramma… probabilmente se al posto della mia chitarra sgangherata avessi avuto uno strumento simile oggi saprei cosa fare quando fuori diluvia.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/03/2022