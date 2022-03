Triumph Street Triple RS: ecco come cambia nel 2023. Foto spia

La nuova Triumph Street Triple RS 2023 è stata pizzicata in strada durante i test: ecco come cambia rispetto all'attuale. Foto spia

L'affilatissima Street Triple RS sembra essere in vena di novità. Quella avvistata in Spagna da Motorrad, infatti, sembra la futura Street 2023. Aspetto del tutto simile alla versione attuale, ma gli aggiornamenti dal punto di vista tecnico sono tutt'altro che irrilevanti.

NUOVO ANTERIORE A colpo d'occhio le novità più importanti sono a carico dell'anteriore, dove la forcella Showa sembra lasciare il passo a una Ohlins del tutto simile alla NIX-43 della sorella Speed Triple RS, mentre la pinza Brembo M50 viene sostituita da una Stylema. Allo stesso modo anche il manubrio in stile naked sembra essere rimpiazzato da semi manubri, una scelta in linea con la sigla RS. Ultima ma non per importanza, la presenza del sensore della velocità davanti al piedino della forcella: che possa significare l'arrivo di sistemi cornering?

Triumph Street Triple RS 2023

E IL MOTORE? A occhio e croce sembra rimanere invariato il 3 cilindri da 765 cc per 123 CV e 79 Nm, anche se il radiatore dell'acqua sembra essere un po' più grande. Insomma, la naked media più affilata sembra essere pronta a un aggiornamento, per alzare ancor più l'asticella.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/03/2022