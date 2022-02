Triumph: dalla partnership con Breitling nasce una Speed Twin speciale

La Casa di Hinckley ci ha abituati bene. Per molte delle moto in gamma trovano spazio delle preziose limited edition, capaci di attrarre nuovamente l’attenzione sui modelli e offrire qualcosa di ricercato e speciale. Se vi ricordate, negli ultimi tempi in Triumph si sono concentrati sull’Agente 007, che ha ispirato Scrambler e Tiger Bond Edition. Non solo, anche la Rocket 3 è stata oggetto di attenzioni, con le “Edition 221”. Questa volta vi parliamo della partnership con Breitling, che ha dato vita a una nuova Speed Twin in edizione limitata a 270 esemplari.

Gli amanti dell’orologeria sanno già di cosa si parla. Per tutti gli altri, basti sapere che Breitling è uno tra i grandi produttori di orologi di lusso e ha ricoperto un ruolo pionieristico nello sviluppo dei cronografi. Dalla partnership di queste due realtà anglosassoni nascono due prodotti premium: un nuovo orologio e la Speed Twin Breitling Limited Edition.

La Triumph Speed Twin Breitling Limited Edition

VEDI ANCHE

La base di partenza resta quella offerta dalla Speed Twin già in gamma, ma l’edizione limitata vede l’arrivo di numerosi dettagli estatici che innalzano il livello qualitativo e di raffinate sospensioni posteriori marchiate Öhlins. Partiamo dalla nuova colorazione: complementare rispetto ai colori che contraddistinguono il cronografo Breitling Speed Twin Edition, la colorazione Blu policromatico della moto è ispirata alla leggendaria Triumph Thunderbird 6T, resa immortale da Marlon Brando (la utilizzò nel film del 1953 “Il Selvaggio”). La livrea, in più, è rifinita a mano tramite un filetto nero e la firma Breitling. Lo schema cromatico è completato da dettagli realizzati a mano da Gary Devine, uno degli artisti del Triumph Paint Shop, e da faro anteriore e fianchetti laterali in jet black.

Gary Devine, artista Triumph, personalizza la livrea del serbatoio

A spiccare non è solo la livrea, ma anche i componenti speciali realizzati a macchina, quali ad esempio la leva della frizione e altri dettagli anodizzati. La sella è realizzata in pelle traforata nera, con cucitura grigia a contrasto, per richiamare il cinturino in pelle del cronografo Breitling. Una “B” ricamata sulla porzione dedicate al passeggero richiama il nome del produttore di orologi. La personalizzazione prosegue nella grafica del quadro strumenti circolare, realizzata prendendo ispirazione dallo stile dei cronografi.

La strumentazione della nuova Speed Twin, creata in collaborazione con Breitling

Ogni esemplare è identificato da un numero di serie univoco posizionato sulla piastra di sterzo, e accompagnato da certificato di autenticità contrassegnato dal CEO di Triumph Nick Bloor e dal CEO di Breitling Georges Kern. La scelta delle 270 unità celebra il tipico schema di accensione del bicilindrico parallelo della Speed Twin. Le Triumph Speed Twin Breitling Limited Edition saranno disponibili in Italia a partire da maggio al prezzo di 19.000 euro f.c.

Pubblicato da Nicolas Patrini, 23/02/2022