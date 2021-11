Quando la Rocket 3 è arrivata ad Eicma 2019 ha sconvolto l’intero settore con i suoi numeri da capogiro. Non tanto la potenza, di “soli” 167 CV, ma per la stratosferica coppia di 221 Nm erogati dal tre cilindri da 2.458 cc. A distanza di due anni, e in prossimità di Eicma 2021, Triumph toglie i veli a questa edizione speciale che sarà disponibile solo per l’anno 2022.

STILE

Si chiama “Edition 221”, con il logo nero in bella mostra sul serbatoio color Red Hopper, esclusivo per questo modello. Le grafiche celebrano le performance del tre cilindri di Hinckley, che è appunto capace di erogare 221 Nm di coppia massima. A completare il look esclusivo ci pensano alcuni dettagli in Sapphire Black quali i supporti del parafango anteriore, i coperchi dei gruppi ottici anteriori, cupolino, fianchetti laterali, pannelli laterali e codone.

VEDI ANCHE

CONTENUTI TECNICI

Dal punto di vista ciclistico e tecnico, la moto resta assolutamente invariata. Il telaio in alluminio accoglie il poderoso cuore pulsante britannico, che è frenato da un impianto Brembo Stylema mentre le sospensioni sono affidate a Showa, con forcella regolabile da 47 mm di diametro. Di elevato livello anche l’elettronica, con piattaforma inerziale a 6 assi che include ABS Cornering e TC cornering, 4 riding modes e il tutto gestibile attraverso il display TFT.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

La Triumph Rocket 3 R 221 attacca il mercato a 24.300 euro, mentre per la Rocket 3 GT 221 ci vogliono 25.100 euro. Entrambi i modelli saranno disponibili a partire da febbraio 2022 e per un solo anno.

Pubblicato da Giorgio Sala, 09/11/2021