Limited Edition

Da Goldfinger a Gold Line, la ''linea'' è molto sottile. Dopo la recente apparizione nei grandi schermi nel film di 007 ''No Time to Die'' - con le relative Bond Edition di Scrambler 1200 e Tiger 900 - Triumph toglie i veli a una famiglia di serie speciali. Uno stile che unisce classicità e contemporaneità. Le modern classic di Triumph si sono aggiornate all’Euro5, ma dopo questo importante upgrade ecco la Gold Line Edition. Si tratta di un’edizione disponibile esclusivamente per un anno – da novembre 2021 a novembre 2022 - che si caratterizza per alcune verniciature speciali dedicate per ciascun modello della gamma: dalla Bonneville alla Street Scrambler, fino alla Street Twin e le Scrambler 1200.

Si chiamano “Gold Line” perché le grafiche sono caratterizzate da dettagli dorati, realizzati a mano, da uno dei sei artigiani abilitati del Paint Shop di Triumph. La decorazione viene applicata tramite un piccolo pennello a punta soffice, in un unico movimento continuo. La vernice usata per questa procedura, che deve necessariamente essere più spessa e consistente rispetto ad un prodotto standard, è ottenuto tramite un mix particolare di pigmento a polvere e di lacca a base di cellulosa. Ogni moto viene firmata con le iniziali dell’artista.

Triumph Bonneville T100 Gold Line Edition 2022

La Bonneville T100 Gold Line si presenta con serbatoio, parafanghi e parabrezza (optional) Silver Icementre il color Competition Green è a contrasto su varie parti della moto. La linea dorata “gold line” è presente sul serbatoio, dove trova spazio anche il nuovo logo dorato Bonneville T100.

La Triumph Bonneville T100 Gold Line Edition 2022 è disponibile a un prezzo di 11.900 euro.

Per la Street Scrambler Gold Edition, la colorazione è caratterizzata dal serbatoio Matt Pacific Blue con banda Graphite, badge Triumph oro sul serbatoio e la gold line lungo l’incavo del serbatoio spazzolato e la banda centrale. I parafanghi e i pannelli laterali con la scritta “Street Scrambler” oro sono finiti in Matt Jet Black. Tra gli accessori, un parabrezza e un parafango anteriore alto in tinta Matt Pacific Blue.

La Triumph Street Scrambler Gold Edition è disponibile a un prezzo di 11.700 euro.

Sulla Speedmaster troviamo una Silver Ice con doppia banda decorativa Sapphire Black, incavi laterali con finitura spazzolata e l’elegante logo “gold line” con filetto rifinito a mano. Il faro anteriore è color Sapphire Black, cosi come i parafanghi e i pannelli laterali, quest’ultimi decorati con il nuovo logo Bonneville Speedmaster in oro/argento e finitura gold line. Tra gli accessori, il parafango anteriore Sapphire Black disponibile come accessorio.

La Triumph Bonneville Speedmaster Gold Line Edition è disponibile a un prezzo di 15.600 euro.

Triumph Bobber Goldline Edition 2022

L’unicità della Bobber viene enfatizzata da serbatoio e parafanghi in Carnival Red, con badge sul serbatoio dorato e logo ‘gold line’. Su questa versione c’è una doppia bandina decorativa Sapphire Black, con gli incavi serbatoio con finitura spazzolata e contornati dal filetto dorato. I pannelli laterali sono Sapphire Black con nuovo logo Bonneville Bobber in oro e argento con filetto dorato. Come optional, il parafango anteriore corto in tinta Carnival Red. La

Triumph Bonneville Bobber Gold Line Edition è disponibile a un prezzo di 15.600 euro.

Triumph Bonneville T120 Gold Line Edition 2022

La T120 Gold Line Edition si presenta nella più evocativa livrea con serbatoio Silver Ice e inserto in Competition Green, adornato dal filetto dorato realizzato a mano. Anche i parafanghi sono Silver Ice, così come i fianchetti laterali Silver Ice, il tutto caratterizzato da inserti Competition Green. Completa il look il logo dorato Bonneville T120. Come accessorio c’è il parabrezza in tinta Silver Ice.

Triumph Bonneville T120 Black Gold Line Edition 2022

Più “aggressiva” invece la T120 Black Gold Edition: serbatoio, faro anteriore, pannelli laterali e parafanghi sono Matt Sapphire Black. La fascia centrale del serbatoio in Matt Silver Ice è decorata con la “gold line”. La grafica dei fianchetti è finita in Matt Silver Ice, con il badge del modello nero e oro. Il parabrezza in tinta Matt Sapphire Black è disponibile come accessorio.

Le Triumph Bonneville T120 e T120 Black Gold Line sono disponibili a un Prezzo di 14.050 euro.

Triumph Scrambler 1200 XC Goldline Edition 2022

Le due on/off di Triumph si presentano con due colorazioni sgargianti. La XC Gold Line si presenta con un serbatoio color Carnival Red e Storm Grey con banda decorativa in Aluminium Silver, fianchi spazzolati e rifiniti con logo ‘gold line’. Non manca, ovviamente, il filetto dorato fatto a mano. Faro e pannelli laterali sono Jet Black.

Triumph Scrambler 1200 XE Goldline Edition 2022

La XE Gold Line invece si presenta con il serbatoio color Baja Orange e Silver Ice con banda decorativa in Pure White, fianchi spazzolati e rifiniti con logo ‘gold line’ e filetto dorato fatto a mano. Anche in questo caso, pannelli laterali e coperchio del faro sono color Jet Black.

Le Triumph Scrambler 1200 XC e XE Gold Line Edition sono disponibili rispettivamente a 15.900 euro (XC) e 16.900 euro (XE).

Pubblicato da Giorgio Sala, 26/10/2021