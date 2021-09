Video YouTube

La nuova Triumph Speed Triple RR raccontata attraverso le parole di chi l'ha pensata, costruita e guidata: scopriamo come va nel video

Solo alcuni giorni fa Triumph ha mostrato al mondo la nuova Speed Triple RS, la sportiva semi-carenata derivata dalla naked RS. Se ve lo siete perso c'è un altro video dove tecnici, stuntman e piloti ci raccontano come la RR è nata, è stata sviluppata e perfino... come va, su strada e in pista. Scopriamo tutti i segreti della nuova Triumph.

COSA DICONO DI LEI Tra coloro i quali hanno avuto il privilegio di guidarla c'è lo stunt Ernie Vigil: ''Il passaggio dalla 1.050 alla 1.200 ha portato più coppia e potenza, ma soprattutto più spinta ai medi e agli alti regimi. Una moto incredibile. Le sospensioni sono eccezionali, saranno i semi-manubri, la posizione di guida, ma questa moto ha davvero qualcosa in più. Un pacchetto completo per un handling eccezionale, si comporta in modo esemplare sia su strada che in pista''.

SENZA FIATO Un altro stuntman, Nick Apex, ha parlato della Speed RR dicendo: ''Sono senza parole. Questa RR mi ha lasciato senza fiato. Non è una Speed Triple con i semi-manubri. Non è una superbike. Credo sia unica nel suo genere e penso che molti cercheranno di imitarla e inseguirla negli anni a venire. Non esiste un modello più divertente di questo''.

Triumph Speed Triple RR

DAL TOURIST TROPHY La pilota Maria Costello, ne parla così: ''Ho provato anche la RS, ma questa ha una posizione più aggressiva, perfetta per la pista. Ma la parte migliore di questa moto è che si comporta in maniera impeccabile anche su strada''. La Costello continua parlando delle sospensioni semi-attive Ohlins: ''La Speed Triple è già molto maneggevole, ma con questa modifica la RR è ancora più efficace, mi ha lasciato senza parole''. Che dire, non vediamo l'ora che tocchi a noi...

