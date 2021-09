Novità moto | Video

Se il tuo Brand Ambassador si chiama Ricky Carmichael – leggenda del Motocross e del Supercross a stelle e strisce – non puoi non metterlo in sella alla tua nuova adventure, a maggior ragione se promette di essere una moto rivoluzionaria rispetto alla precedente generazione. Triumph lo ha fatto, e lo ha anche filmato, motivo per cui oggi siamo tutti qui a godere di questo splendido video che ci mostra l’altissimo potenziale della Tiger 1200 2022 nelle sapienti mani di RC4. Buona visione!

TIGER ANABOLIZZATA L’entusiasmo del pilota americano è evidente, lo si nota nelle frasi (in lingua inglese) che pronuncia al microfono ma anche dalla faccia segnata da un sorriso a 32 denti una volta tolto il casco. La frase emblematica è:” sembra una Tiger 900 sotto anabolizzanti”. L’affermazione lascia intendere quanto sia agile e leggera la nuova 1200 - come dichiarato espressamente anche dalla casa costruttrice – ma allo stesso tempo molto potente ed entusiasmante. E d’altronde, se le indiscrezioni trovassero conferma, con più di 160 CV di potenza massima non si fa fatica a dar ragione a Carmichael! Manca sempre meno al lancio ufficiale della nuova Tiger 1200, ovviamente troverete sulle nostre pagine tutte le informazioni a riguardo!

Pubblicato da Danilo Chissalè, 24/09/2021