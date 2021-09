Anticipazioni

Lo scorso febbraio vi avevamo mostrato le prime immagini della nuova Tiger 1200 2022 su strada. I test sono andati avanti e oggi Triumph pubblica sui propri canali social le prime foto ufficiali della maxienduro di Hinckley in azione. Stavolta, però, siamo in offroad.

Triumph Tiger 1200 2022

RIVOLUZIONE La nuova Tiger 1200 si getta nella mischia e lo fa con delle aspettative non da poco. In Triumph parlano di lei come della ''... adventure più compatta, agile e maneggevole sul mercato. La Tiger 1200 si prepara a stravolgere il segmento con una serie di novità. Molto più leggera delle rivali più vendute grazie a interventi mirati, la nuova Tiger 1200 unisce il carattere inimitabile del motore a tre cilindri con un’agilità, un controllo e una maneggevolezza al vertice della categoria''.

COSA ASPETTARSI Il 3 cilindri della nuova maxienduro ha tutta l'aria di essere quello della nuova Speed Triple 1200 RS. Naturalmente il motore sarà modificato per rispondere a esigenze diverse, ma è logico aspettarsi una potenza nell'ordine dei 160 CV e un'elettronica al top, con ABS cornering, cruise control – magari adattivo – e settaggi personalizzati di traction control e non solo. I lavori dei tecnici Triumph sembrano ormai ultimati, presto sapremo se la nuova Tiger 1200 ha davvero le carte in regola per giocarsi lo scettro di miglior maxienduro con avversarie del calibro di BMW GS, Ducati Multistrada V4, KTM Adventure e Harley-Davidson Panamerica.