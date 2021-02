CURA DIMAGRANTE La nuova Triumph Tiger 1200 appare in queste foto spia davvero dimagrita, rispetto alla precedente. Le immagini, infatti, mostrano una moto molto simile nell'estetica alla sorellina Tiger 900: la Tigerona è più snella del passato e – attenzione – anche più dotata, sotto tutti i punti di vista. A cominciare dal motore, che sarebbe quello della nuova Speed Triple RS...

MAXIENDURO ALL'ATTACCO Il motore 3 cilindri da 180 CV della nuova Speed – seppur riadattato – sarebbe già di per sé una portata interessante, ma la nuova Tiger 1200 sembra avere molto altro da dire. Spunta infatti un posteriore completamente nuovo, con un forcellone bibraccio e il cardano, mentre i cerchi sono a raggi, con l'anteriore che, nella moto immortalata, è da 21''. Sembra, insomma, decisamente votata all'off-road – la vasca paramotore sembra confermarlo – anche se non è escluso che possa arrivare anche in versione con cerchio da 19'', per chi intende macinare km solo su asfalto.

AVANTI ELETTRONICA Proseguendo sul fronte della ciclistica, il grosso serbatoio dorato dietro la sella del guidatore rimanda a un sistema dell'ammortizzatore adattivo che, d'altra parte, è ormai uno standard nel segmento delle maxienduro stradali. Ovvio aspettarsi anche tanta elettronica, con ABS cornering, traction control e cruise control – magari adattivo? – per stare al passo con la dotazione delle blasonate avversarie Ducati Multistrada V4 e KTM 1290 Super Adventure S, recentemente provata dal nostro Danilo. Insomma, dopo la nuova Speed RS, sembra esserci altra carne al fuoco in casa Triumph...

Fonte: Motorradonline.de