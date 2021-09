Moto novità 2022

Solo pochi giorni fa Triumph – che parteciperà ad Eicma 2021 – aveva presentato un video teaser della nuova RR. Oggi la nuova sportiva di Hinckley su base RS viene svelata al pubblico: ecco la Speed Triple RR.

Triumph: la nuova Speed Triple RR

Dal punto di vista estetico la nuova Triumph Speed Triple RR si presenta come una versione semi-carenata della celebre naked RS. Arrivano un nuovo faro tondo incastonato nel cupolino, nuovi semi-manubri e, dunque, una nuova posizione in sella – lo vedremo meglio in seguito –, inserti in carbonio nella zona del serbatoio e nella parte centrale – compreso il parafango anteriore – e un nuovo schema cromatico a 2 colori. Le luci sono tutte a LED, col faro che integra la funzione luce diurna DRL.

Triumph Speed Triple RR: la sportiva in pista

Per quanto riguarda il motore la RR eredita il 3 cilindri da 1.160 cc della sorella RS. Il propulsore – le cui componenti interne sono ottimizzate, riferiscono da Triumph – sprigiona i medesimi numeri della naked: 180 CV a 10.750 giri/min e 125 Nm a 9.000 giri/min. Come di consueto è abbinato a un cambio a 6 marce, mentre la frizione presenta il sistema antisaltellamento.

ELETTRONICA Grazie alla piattaforma inerziale IMU la Speed Triple RR è dotata di ABS e Traction Control Cornering, ma anche del controllo dell'impennata. I riding mode sono 5: Road, Rain, Sport, Rider – personalizzabile – e Track, che prevede un minimo ausilio di ABS e TC. Il cambio elettronico Triumph Shift Assist up and down è stato invece sviluppato e ottimizzato con l'ausilio dei dati ottenuti nel Campionato Mondiale Moto2. Non mancano poi il cruise control, il sistema keyless con apertura elettronica del tappo benzina e i blocchetti retro-illuminati.

Triumph Speed Triple RR: la strumentazione

STRUMENTAZIONE La gestione dell'evoluto pacchetto elettronico è possibile attraverso il dashboard 5'' TFT che incorpora le funzioni del My Triumph connectivity system. Il sistema, compatibile con Android e IOS, permette di connettere lo smartphone, effettuare e ricevere chiamate, ascoltare musica, sfruttare il navigatore turn by turn e utilizzare la GoPro. Non manca, inoltre, il lap timer.

Triumph Speed Triple RR

La Speed Triple RR è stata sviluppata – fanno sapere da Triumph – ''per offrire prestazioni superiori a quelle della Speed Triple RS ma con l'agilità e il feeling su strada della Street Triple RS''. Il pacchetto che promette tutto ciò gira intorno al telaio in alluminio alleggerito al quale – a differenza di quanto accade sulla sorella RS – sono abbinate le sospensioni semi-attive Ohlins Smart EC 2.0. L'impianto frenante si avvale invece del pacchetto Brembo Stylema, con pinze monoblocco e dischi da 320 mm. Sempre Brembo anche la leva anteriore MCS, mentre al posteriore c'è un disco da 220 mm con pinza Brembo a 2 pistoncini. I cerchi sono da 17'' in alluminio e calzano pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 in misura 120/70 e 190/55, ma a libretto sono previsti anche i pistaioli Supercorsa SC2 V3. Il peso della Speed Triple RR in ordine di marcia – ossia col serbatoio da 15,5 litri riempito al 90% – è di 199 kg.

Triumph Speed Triple RR in pista

POSIZIONE DI GUIDA Trattandosi di una versione sportiva della RS cambia anche la posizione in sella. Sulla Triumph Speed Triple RR i nuovi semi-manubri clip-on sono posizionati più in basso di 135 mm e più in avanti di 50 mm. Cambia anche la posizione delle pedane, con la sella posta a 830 mm da terra.

Triumph Speed Triple RR: le due livree

La nuova Triumph Speed Triple RR, disponibile nei colori Red Hopper/Storm Grey e Crystal White/Storm Grey con 2 anni di garanzia sia sulla moto che sugli accessori originali, sarà disponibile dai primi mesi del 2022 al prezzo di 20.600 euro franco concessionario.