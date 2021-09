Novità 2022

Triumph ha confermato ieri la propria presenza a Eicma 2021. Ma cosa sarebbe la partecipazione a un salone senza una grande novità? Ecco che, sul canale YouTube della Casa inglese, è spuntato anche il video teaser della nuova Speed Triple RR...

SENZA SEGRETI Le immagini lasciano poco spazio a dubbi: la silhouette della nuova sportiva Triumph è in bella mostra, col faro tondo incastonato in un cupolino dalle linee morbide. Lo stile della nuova Speed Triple RR, insomma, è più da café racer che da supersportiva vera e propria. Ma anche senza un'estetica da superbike dei tempi moderni la RR dovrebbe avere tutte le carte in regola per ben figurare, anche tra i cordoli. Solo prendendo in prestito dalla cugina Speed Triple RS motore, telaio, sospensioni e freni, ne avrebbe da dire... Per saperne di più non vi resta che attendere qualche giorno: la nuova Speed Triple RR sarà svelata il 14 settembre alle 13, ma per vederla dal vivo dovremo attendere Eicma 2021.

UNA DOPO L'ALTRA Il Salone, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, vede aggiungersi Triumph a case come Yamaha e Fantic. Per il Marchio di Hinckley sono tante le novità in caldo: oltre alla Speed Triple RR, infatti, sono attese anche la nuove Tiger 1200 e Tiger Sport 660.

Triumph Tiger 1200 2022

TRIUMPH Andrea Buzzoni, Direttore Generale e AD di Triumph Motorcycles Italia, ha dichiarato: ''Confermiamo con grande piacere la nostra partecipazione ad Eicma, perché vogliamo essere sempre più vicini ai tanti motociclisti appassionati che quotidianamente scelgono di far parte della famiglia Triumph. Crediamo fermamente che poter vedere dal vivo e toccare con mano le nostre motociclette sia un'esperienza che riveste ancora un grande valore, soprattutto in un contesto come quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. A Eicma 2021 presenteremo novità che siamo certi riscontreranno un forte interesse''.