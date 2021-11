Yamaha presenta la MT-10 SP con sospensioni Ohlins semiattive

Yamaha ha da poco presentato la sua maxinaked in versione 2022, la MT-10 e ora esce allo scoperto con la versione top di gamma, la nuova MT-10 SP. Per lei colorazione esclusiva, nuove sospensioni semiattive evolute rispetto a quelle della R1M e tanti altri particolari raffinati.

La nuova Yamaha MT-10 SP

La nuova MT-10 SP monta le nuove sospensioni semiattive Öhlins. Sebbene la Yamaha R1M sia dotata di un sistema simile, la MT-10 SP è equipaggiata con un sistema di nuova generazione, che utilizza una nuova tecnologia.

SETUP AUTOMATICO O MANUALE Quando si seleziona una delle modalità automatiche il sistema regola estensione e compressione in base alle condizioni di marcia, con modifiche costanti, per garantire la presenza delle impostazioni più idonee. Tra quelle automatiche la modalità A-1 è quella sportiva progettata per offrire una risposta precisa e reattiva su strade tortuose, con un alto grado di sensibilità e una buona stabilità in accelerazione e frenata. La modalità A-2 invece è più adatta alla guida sportiva per veloci trasferimenti, mentre la A-3 è progettata per il touring, con un'attenzione particolare al comfort e alla stabilità. In modalità manuale, tramite il menu YRC, le sospensioni possono essere personalizzate in base allo stile del pilota e all'ambiente di guida richiesto.

Yamaha MT-10 SP 2022: le sospensioni Ohlins semiattive

Le sospensioni semiattive Öhlins rappresentano certamente la novità più significativa della nuova MT-10 SP. Ma le differenze con la versione standard della MT-10 non si fermano qui: la SP è infatti dotata dell'esclusiva grafica Icon Performance che si ispira alla Yamaha R1M. Oltre alla livrea sulla SP troviamo un puntale che conferisce un look più aggressivo e protegge il radiatore dell'olio, ma anche tubi dei freni in treccia metallica di serie.

Yamaha MT-10 SP 2022: ci sono anche i tubi in treccia metallica

Le consegne della nuova MT-10 SP nei concessionari Yamaha inizieranno a partire da luglio 2022. La gamma di accessori originali consentiranno ai possessori delle MT di personalizzare facilmente la propria moto con componenti di alta qualità come i sistemi di scarico Akrapovic o le estremità del manubrio ricavate dal pieno. Non manca la linea di abbigliamento Yamaha MT, che comprende giacche e pantaloni per uomo e donna oltre a una selezione di felpe con cappuccio, T-shirt, guanti e una gamma di capi omologati CE. La collezione MT è in costante evoluzione e ogni anno si aggiungono nuovi prodotti.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/11/2021