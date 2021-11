EICMA 2021, tutte le novità dello stand Vent

ZERO 1 Articoli

Enduro, motard, ma anche e-bike per chi vuole divertirsi su due ruote: al debutto la 125 4T e la prima eGravel full suspended Frontier

La casa che una volta si faceva chiamare HM - o Moto Spa, che dal 1983 si occupa di motard, enduro e di recente anche di e-bike di altissima gamma, arriva a EICMA 2021 carica di novità, liberamente visitabili allo stand del Padiglione 25, Stand C52.

L’INTERVISTA Allo stand di Vent abbiamo intervistato Quirino Tironi, ingegnere e amministratore delegato di VENT, che ci ha accompagnato a vedere più da vicino le novità di quest’edizione di EICMA, e con cui abbiamo parlato del futuro della tecnologia delle due ruote e della mobilità green.

VEDI ANCHE

NOVITÀ MOTO Tra le anteprime moto che verranno presentate in fiera segnaliamo il debutto della nuovissima 125 4T Euro5, nelle versioni Enduro e Motard con telaio ALU e una nuova grafica dedicata al mondo delle 50 cc.

Vent Frontier, la prima eGravel full suspendend

NOVITÀ E-BIKE Per quanto riguarda le e-bike, a Rho verrà presentata la versione definitiva della Frontier, la prima eGravel bi-ammortizzata al mondo. A questa si aggiunge anche la nuova, sportivissima SuperEnduro. Non mancherà naturalmente di fare bella mostra di sé anche la bellissima LDV500, che abbiamo provato in anteprima la scorsa primavera.

Pubblicato da Redazione, 24/11/2021