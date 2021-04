VENT(O) DI NOVITÀ Il 2021 sarà un anno ricco di novità e iniziative per VENT. La Casa di Introbio, infatti, è pronta a dare il via a due nuove avventure: la partecipazione al Campionato Nazionale Velocità Motard 100, organizzato da ACSI Moto e la rinnovata VENT Academy Motard. La protagonista indiscussa è la moto, la Derapage RR, opportunamente preparata per un campionato di livello.

NUOVA GUIDA Partiamo con le novità della VENT Academy Motard, giunta ormai al suo terzo anno di vita. Il cambio è al timone, con il velocissimo Davide Gozzini, Campione di SuperMotard con all’attivo diversi premi e podi nazionali ed internazionali, che sarà istruttore nonché figura di riferimento per tutti coloro che vorranno cimentarsi in sella alle moto VENT. L’Academy si terrà nella giornata di sabato di ogni appuntamento del campionato e sarà caratterizzata da una sessione teorica e da una sessione pratica in pista. Davide Gozzini sarà anche il pilota ufficiale VENT nel Campionato 2021… Pronto a staccarvi gli adesivi.

LA MOTO DEL CAMPIONATO Come detto, la protagonista sarà la VENT Derapage RR, ovviamente allestita con un kit racing che ne esalta le caratteristiche. Come fa intuire il nome del campionato c’è una termica Minarelli maggiorata all’interno del telaio perimetrale ALU 5.0 2021, ma non solo. Completano il kit centralina Polini, sistema di scarico racing DRP, carburatore Mikuni  24 mm, radiatore SX racing, impianto elettrico semplificato, filtro aria racing, monoamortizzatore racing a tripla regolazione, forcella racing  43 mm con 3 regolazioni, manubrio Tommaselli 28 mm senza traversino, pneumatici Mitas, corona in alluminio, paramani Acerbis TreeFit, freni BCA racing, dischi racing motard e pedane rialzate CNC Geco.

QUANTO COSTA La moto “pronto gara” in grafica White Red costa 5.000€ (Iva inclusa) e viene venduta direttamente da VENT, che fornirà anche assistenza tecnica e supporto ricambi direttamente in gara, grazie alla struttura ufficiale della VENT Academy Motard presente su tutti i circuiti di gara.Per partecipare al Campionato Nazionale Velocità Motard 100, è necessaria la licenza ACSI Moto. Per acquistare la moto racing contattare direttamente VENT alla mail racing@ventmoto.it. Per chi volesse cimentarsi con il campionato in maniera meno impegnativa sarà inoltre possibile, nel corso della stagione, noleggiare una moto VENT (laddove disponibile) al prezzo di € 400/gara (Iva inclusa), per partecipare ad una o più gare.

LE DATE DEL CALENDARIO Data la situazione pandemica, il calendario è ancora provvisorio, ma al netto di cancellazioni queste sono le date provvisorie: 10/11 aprile a Finale Emilia (BO), 1/2 maggio a Pomposa (FE), 12/13 giugno a Nizza (AT), 3/4 luglio a Rioveggio (BO), 11/12 settembre a Salmour (CN), 1/2 ottobre a Ottobiano (PV) in notturna e 8/9 ottobre a Cecina (LI) in notturna.