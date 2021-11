UClear: l’unboxing video delle novità presentate a EICMA 2021

I sistemi di comunicazione UCLEAR DIGITAL sono i primi sistemi interfonici per motocicli al mondo con la più recente tecnologia interfonica Bluetooth 5.0 e DynaMESH (qui il link al sito ufficiale UClear), in grado di integrare perfettamente le cuffie interfoniche Bluetooth e MESH in un gruppo misto. Unico nel modello MOTION Infinity è anche il sensore di incidenti U-SAFE integrato, che invia automaticamente un messaggio SOS con la posizione GPS del motociclista via SMS/email ai suoi contatti di emergenza dopo una grave caduta. Altre novità mondiali sono il controllo dei gesti senza contatto, che permette l'operazione anche con i guanti più spessi tramite segnale manuale, così come il controllo vocale che può essere addestrato alla propria pronuncia o alla lingua nazionale.

MICROFONI INVISIBILI Sono supportati anche Apple Siri o Google Assistant. Grazie a due microfoni invisibili e a un algoritmo brevettato, UCLEAR offre la migliore soppressione del rumore ambientale e di guida perturbante sul mercato. Un sensore di movimento attiva o disattiva automaticamente le cuffie MOTION e garantisce la massima durata della batteria. Le funzioni future possono essere comodamente aggiunte in modalità wireless tramite l'applicazione per smartphone CLEARLink per iOS o Android senza alcuna conoscenza del PC tramite l'aggiornamento del firmware. L'app può essere utilizzata anche come telecomando e per registrazioni audio di intrattenimento di gruppo e mostra la capacità della batteria oltre a tutte le impostazioni. Queste e molte altre funzioni uniche rendono gli auricolari UCLEAR i sistemi di interfono per moto di alta qualità più moderni e di alta qualità sul mercato.

