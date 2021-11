EICMA 2021, le novità allo stand CFMOTO

Decisamente massiccia la presenza a EICMA 2021 per CFMOTO, brand leader in Cina, che sta facendosi conoscere sempre più in Italia grazie alla collaborazione con Padana Sviluppo, che ne importa i modelli a due ruote. Oltre alla gamma ATV per cui è sempre conosciuta e apprezzata, CFMOTO debutta per la prima volta alla fiera di Rho con la sua gamma di due ruote, esposta al Padiglione 13, stand N52. Qui verranno presentate la gamma MY2022 di 300NK e 650NK, oltre alla intera line-up ATV/SSV importata da IMEX.

L’INTERVISTA In fiera siamo riusciti a scambiare due parole con Luca Tantari, Brand Manager di CFMOTO, che ci ha raccontato di persona le novità portate al salone, la tecnologia in arrivo nel mondo delle due ruote e il futuro della mobilità green.

CFMOTO 800MT

CFMOTO a EICMA 2021: la 800MT

Mossa da un bicilindrico da 799cc a 4 tempi di derivazione KTM, questa ''endurona'' ha una potenza massima di 95 CV e una coppia di 77 Nm. Due i modelli della gamma presenti in fiera: la Touring in colorazione Midnight Blue e la Sport in colore Nebula Black.

CFMOTO 700CL-X

CFMOTO a EICMA 2021: la 700 CL-X Sport

Già disponibile nella versione Heritage, questa moto arriva a EICMA 2021 anche nelle versioni Sport e ADV. Il motore è sempre il 693 cc da 75 CV, ma è tutto il resto che cambia: la versione Sport monta semimanubri, pneumatici stradali e doppio disco Brembo, mentre la ADV ha cerchi a raggi e pneumatici tassellati.

CFMOTO CONCEPT E SPORT

CFMOTO a EICMA 2021: la concept presentata in fiera

Verranno presentate infine in anteprima mondiale assoluta una nuova sportiva carenata (sarà la SR-C21? Lo scopriremo presto) e una concept che prefigura i futuri sviluppi del brand.

Pubblicato da Redazione, 24/11/2021