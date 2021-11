RiseMousse B-Sure: la gomma da moto diventa runflat

RiseMousse B-Sure: la tecnologia delle mousse per le competizioni trasforma in runflat le gomme della tua moto o scooter

EICMA 2021, l'italiana RiseMousse è riuscita nell'impresa di adattare all'uso quotidiano una soluzione nata nelle competizioni off-road. Si chiama B-Sure ed è una ''mousse'', ossia una ciambella che si monta all'interno di un normale pneumatico da moto o da scooter e in caso di foratura impedisce che la gomma si afflosci: evitando il rischio di caduta e permettendo di guidare per parecchie decine di chilometri (anche se a velocità ridotta) senza rimanere fermi per strada. In pratica trasforma le gomme da moto in gomme runflat.

RiseMousse B-Sure: la ciambella nel cerchio impedisce alla gomma bucata di afflosciarsi

DI CHE SI TRATTA Al di fuori dei piloti che corrono nel motocross o nell'enduro non sono in molti ad averne sentito parlare delle mousse. Le avevamo provate (qui il test di Danilo Chissalé) e il problema a usarle su strada era chiarissimo: la durata. Le mousse si deteriorano e invecchiano, perché il materiale di cui sono fatte riduce le proprie dimensioni inbreve tempo. E con il calore produce gas che alza la pressione degli pneumatici fino a renderli troppo duri per circolare in sicurezza. Nelle competizioni non è un problema sostituire le mousse ogni 60 ore di utilizzo (anche meno, nel cross), ma per strada chi mai andrebbe dal gommista così spesso? B-Sure è concettualmente una mousse, ma fatta in un materiale diverso, e che grazie a diversi accorgimenti ha una durata di circa 3 anni: compatibile con il normale tempo di sostituzione degli pneumatici.

RiseMousse B-Sure: ecco la cosiddetta mousse messa a nudo

LA MOUSSE E IL SENSORE RiseMousse B-Sure è realizzata con un mescola MEPP (Memory Expanded Plastic Polymer) che mantiene una stabilità dimensionale nel tempo e al variare della temperatura. Inoltre, è studiata per essere più piccola della gomma in cui viene montata e grazie a particolari scanalature facilita la circolazione dell'aria, e quindi il raffreddamento. Inoltre la particolare forma impedisce che ruoti sul cerchio in frenata, dando sensazioni strane nella guida. Per evitare di guidare troppo a lungo con le gomme sgonfie, il sistema RiseMusse B-Sure prevede un sensore di pressione annegato nella mousse, che trasmette via wireless un segnale a un piccolo strumento da montare sul cruscotto. Ci pensa quest'ultimo ad avvisare il pilota di eventuali gomme sgonfie, tramite alcune spie luminose.

Il sisRiseMousse B-Sure: la centralina che segnala le gomme sgonfie

CI SONO CONTROINDICAZIONI? Incontrati a EICMA 2021, i collaudatori di RiseMousse dicono che la stabilità della gomma sgonfia, grazie a B-Sure, rimane tale da poter guidare in assoluta sicurezza: sia sull'asciutto sia sul bagnato. E dicono che alle velocità tipiche dell'uso scooteristico non si avvertono particolari variazioni della maneggevolezza o della frenata, che potrebbero risentire dell'effetto giroscopico dato dal peso della mousse (siamo intorno agli 800 grammi, ma le variazioni in base alla misura sono significative). Siamo davvero curiosi di verificarlo con una nostra prova su strada.

Risemousse: la prova delle mousse Made in Italy

PER QUALI MOTO SARÀ DISPONIBILE I primi prodotti della gamma B-Sure ad andare sul mercato saranno Urban, ossia la versione per scooter, e Adventure per moto enduro stradali, on-off road e Rally. Ma RiseMousse ha già annunciato che successivamente la famiglia sia allargherà alle mousse Chopper per le moto custom, Tourer per touring e naked, e infine a Sporty per le moto sportive (che in ogni caso non comprenderà i modelli racing e da pista).

Risemousse: la differenza tra le mousse

MISURE E PREZZI La gamma misure per la versione Urban sarà la seguente: 3.00-10, 3.50-10, 120/70-12, 130/70-12, 100/80-16,120/80-16,110/70-16, 130/70-16, 150/70-13, 120/80-14, 150/70-14, 120/70-15, 160/60-15, 80/80-16, 90/80-16. La gamma misure per Adventure sarà la seguente: 110/80-19, 120/70-19, 150/70-17, 170/60-17, 150/70-18, 90/90-21. La fascia prezzi al pubblico per la gamma Urban sarà da 60 a 110 euro per mousse, mentre per la gamma Adventure da 150 a 180 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/11/2021