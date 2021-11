EICMA 2021, le novità dello stand Yamaha

La principale novità di Yamaha a EICMA 2021 (oltre alla partecipazione straordinaria di Valentino Rossi, naturalmente) riguarda la versione top di gamma della nuova maxinaked in versione 2022, la MT-10 SP: colorazione esclusiva, nuove sospensioni semiattive Ohlins e molta più tecnologia.

Yamaha a EICMA 2021: la XSR700 Vintage

IL BEST SELLER E GLI ALTRI Rinnovamento a 360° anche per il maxi scooter sportivo per definizione, che si presenta per il 2022 più performante e tecnologico. Accanto a lui c’è poi il prototipo della Ténéré 700 Raid accessoriata secondo le indicazioni dei piloti Alessandro Botturi e Pol Tarrés, e la XSR700 in versione 2022, sia Vintage sia Scrambler. Allo stand trovate anche aggiornamenti e nuovi colori per Ténéré e MT-09, oltre che il debutto del motore Euro5 per MT-03.

L’INTERVISTA Allo stand Yamaha abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Andrea Colombi, Country Manager per l’Italia di Yamaha Motor Europe, che ci ha illustrato le novità di quest’anno, e con cui abbiamo parlato delle novità tecnologiche in arrivo nel mondo delle due ruote, oltre che del futuro della mobilità green.

