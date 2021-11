Benelli Leoncino 800 e 800 Trail: a EICMA la famiglia si allarga

Benelli porta a EICMA un po' di novità e, oltre alla Leoncino 125, arrivano le versioni 800 e 800 Trail. Dopo la Leoncino 500 – qui la prova video della Trail – la famiglia è praticamente completa. Scopriamo le caratteristiche delle nuove versioni.

Le nuove Leoncino 800 e 800 Trail montano il bicilindrico quattro tempi raffreddato a liquido da 754 cc. Per loro 76,2 CV a 8.500 giri/min e 67 Nm a 6500 giri/min con distribuzione a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro e doppio corpo farfallato da 43 millimetri di diametro. La frizione in bagno d'olio è assistita e con sistema antisaltellamento, mentre il cambio è a 6 velocità. La versione 800 Trail si differenzia per lo scarico alto. Il serbatoio delle Leoncino 800 e 800 Trail è da 15 litri.

Il telaio a traliccio tubolare con piastre in acciaio è abbinato a una forcella Marzocchi up-side down con steli da 50 mm di diametro –140 mm di escursione, che diventano 148 mm per la Trail – regolabile in estensione, compressione e precarico molla, mentre dietro troviamo un forcellone oscillante con mono centrale – sulla Trail dotato di maggiore escursione – regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione. Per l'impianto frenante le Leoncino 800 e 800 Trail si affidano a Brembo: doppio disco anteriore semiflottante da 320 mm di diametro e pinza monoblocco radiale a quattro pistoncini, disco posteriore da 260 mm di diametro con pinza a doppio pistoncino. Per la Leoncino 800 cerchi da 17” in lega di alluminio a raggi e pneumatici 120/70 e 180/55, mentre sulla Leoncino 800 Trail l'anteriore è da 19'' e il posteriore da 17'', con gomme 120/70 e 170/60. Diversa anche l'altezza della sella, che sulla Leoncino 800 standard fa segnare 805 mm da terra, mentre sulla 800 Trail è a quota 834 mm.

Le nuove Leoncino 800 e Leoncino 800 Trail si caratterizzano per la presenza di faro anteriore full LED e strumentazione TFT mentre sulla versione Trail troviamo anche tabella portanumero/paracalore di fianco allo scarico e cupolino più alto.

Le nuove Leoncino 800 e 800 Trail saranno disponibili in tutte le concessionarie Benelli a partire da primavera 2022 nelle colorazioni grigio e verde.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/11/2021