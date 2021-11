Nuova CBR1000RR Fireblade 2022: la 30°Anniversario a EICMA

Nel 2022 saranno passati 30 anni dalla nascita della prima CBR900 FireBlade – con la B maiuscola per omaggiare il suo visionario progettista Tadao Baba, quello che ebbe l’assurda idea di fare una 750 e poi decidere di portarla a 900 cc. Un traguardo così importante va festeggiato a dovere, ecco dunque che a EICMA 2021 arriva la CBR1000RR-R Fireblade 30° Anniversario. Ma non è finita qui perché la Casa dell’Ala ha aggiornato la sua supersportiva prendendo spunto dall’esperienza maturata nel Mondiale SBK. Ecco cosa c’è di nuovo.

La base di partenza della CBR1000RR-R 2022 è di per sé molto valida, motivo per cui non sono stati effettuati particolari stravolgimenti ma un affinamento del progetto lanciato due anni fa che abbiamo provato in occasione del lancio stampa a Doha. Honda è intervenuta per migliorare l’accelerazione e la trazione in uscita di curva, per ottenere i risultati desiderati ha accorciato il rapporto finale con una corona da 43 denti (+3 rispetto al modello precedente). Tanta attenzione dedicata ad aspirazione e scarico: canale airbox modificato, air box modificato, nuovo filtro aria, condotti aspirazione rivisti così come il sistema di scarico modificato. Il frutto di tutto questo lavoro si noterà indubbiamente tra i cordoli, dove la “Blade” 2022 avrà ancora 217 CV a 14.500 giri/min e 112 Nm a 12.500 giri/min, uno in meno rispetto al passato. Cresce il rapporto di compressione (13,4:1) così come l’interasse, +5 mm.

ELETTRONICA EVO Gli ingegneri hanno aggiornato il comando del gas ride by wire (con una molla più tenera) per una risposta lineare ad ogni apertura del gas. Infine, grazie ai riscontri ottenuti dai piloti impegnati nelle competizioni con la CBR1000RR-R, compresi quel del team WorldSBK, il controllo di trazione HSTC è stato ulteriormente perfezionato per offrire al pilota la potenza, il grip e la sensibilità che desidera, per sfruttare al meglio la migliorata trazione.

COLORI E NUOVI FRENI A differenziare la versione standard da quella SP ci sono sospensioni elettroniche Ohlins, freni brembo e il quickshifter di serie. Sulla CBR1000RR-R 2022 standard i freni Nissin sono stati aggiornati, nuove anche le livree (solo rossa la base con “tabella poranumero” bianca, e cerchi neri).

Per celebrare l’originale, rivoluzionaria FireBlade del 1992, una delle tre colorazioni disponibili per la CBR1000RR-R Fireblade SP è la nuova “Tricolour”, disegnata da Hiroaki Tsukui che fu il responsabile della livrea originale della prima CBR900RR. Immediatamente riconoscibile, mantiene tutti i dettagli originali ma con il tocco di modernità delle linee attuali unito al tratto di “pennello” per rendere omaggio all’indimenticabile primo modello del 1992. Altri dettagli la rendono ancora più unica. All’azionamento del commutatore di contatto c’è un’animazione ad “anello di fuoco” sullo schermo TFT. Ogni esemplare ha il suo numero progressivo seriale inciso al laser sulla piastra superiore di sterzo. Inoltre, il logo “30th Anniversary” è presente sul serbatoio, sulla Smart Key, e sul silenziatore di scarico Akrapovic in titanio. Tutto ciò, rende la Fireblade SP del 30° Anniversario ancora più speciale, ritagliandole un posto speciale nella straordinaria storia di Honda.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/11/2021