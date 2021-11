A EICMA 2021 arriva il nuovo Kymco XCiting 400 S. I dettagli

Sono passati 3 anni dall’ultimo aggiornamento al Kymco XCiting 400 S, il più accessoriato della gamma, ma ad EICMA 2021 è tempo di novità anche per lui. La base meccanica rimane quella valida che abbiamo apprezzato anche nel test ride (qui il link) mentre si rinnovano il design del frontale e la strumentazione. Scopriamolo

Prestazioni brillanti e dinamismo, queste le caratteristiche principali dell’XCiting 400 S. Il merito va dato al motore G5SC da 400 cc, con la potenza più alta della sua categoria: 34 CV con una coppia di 38,4 Nm a 6.000 giri/min, prestazioni tenute “a bada” dal controllo di trazione introdotto lo scorso anno.

VEDI ANCHE

LA CICLISTICA I tecnici Kymco hanno confermato telaio e supporto motore, a tutto vantaggio del piacere di guida. La doppia piastra di sterzo abbraccia una forcella con steli rovesciati da 41 mm mentre al posteriore troviamo una coppia di ammortizzatori regolabili. Ben dimensionato l’impianto frenante composto da un doppio disco a margherita da 280 mm all’anteriore morso da una pinza ad attacco radiale, al posteriore disco da 240 mm con freno di stazionamento. Come prevede la legge, l’impianto frenante è controllato dall’impianto ABS a due canali sviluppato da Bosch.

Il design riprogettato del frontale, ancora più sportiveggiante che in passato, colpisce l’attenzione, ma anche dietro al retroscudo i colpi di scena non mancano. La strumentazione è stata aggiornata e resa ancor più tecnologica. I quadranti analogici vengono sostituiti da strumenti digitali, al centro rimane il sistema Noodoe, che permette di ottenere indicazioni turn by turn e controllare le funzionalità dello smartphone.

SPAZIO RISICATO Quando si parla di scooter la praticità è un aspetto fondamentale e, come ogni scooter che si rispetti, anche l’Xciting S è dotato di numerosi vani dove riporre gli oggetti. Tre per la precisione: due nel retro scudo dotati di serratura elettrica e presa USB oltre l’immancabile vano sottosella. L’imboccatura non è molto ampia, ma all’interno del vano ci sta comodamente un casco integrale. La capacità di carico non è propriamente il punto forte dello scooter taiwanese, penalizzata anche dall’imponente tunnel centrale.

Per quanto riguarda data d’arrivo nelle concessionarie e prezzo Kymco non ha ancora ufficializzato nulla. Il vecchio XCiting 400 S aveva un prezzo di listino di 7,540 euro, prezzo che verrà verosimilmente confermato.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/11/2021