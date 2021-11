Il casco Shoei NXR2: l’unboxing video a EICMA 2021

Si arricchisce la famiglia di caschi di Shoei con l’ultima novità portata a EICMA 2021, il casco NXR2, presentato da un testimonial d’eccezione: Marc Márquez, campione del mondo di MotoGP.

EICMA 2021: Shoei NRX2

SICUREZZA Compatto, leggero ma estremamente resistente, rispetto al precedente modello è migliorato del 6% in sollevamento, mentre è stata ridotta del 4% la resistenza all’aria. Il NXR2 è un casco innanzitutto sicuro: la calotta è in fibra composita AIM su più strati per una rigidità ottimale e la massima capacità di assorbimento degli urti. La calotta interna è invece in EPS con livelli di assorbimento urti differenziati. La visiera è la Pinlock CWR-F2 anti appannamento, mentre il cinturino a doppio anello dispone del sistema di sgancio rapido.

COMFORT Caratterizzato da sei ingressi per l’aria sulla zona frontale e quattro sul retro, ha un’imbottitura centrale estraibile e lavabile, guanciali in tre differenti spessori e i cuscinetti per gli auricolari. Il casco è disponibile in 4 diverse misure di calotta esterna: XXS-S / M/ L / XL-XXL.

COLORI Oltre alle colorazioni racing, il casco è disponibile anche nei colori plain White, Matt Blue Metallic, Shine Red, Basalt Grey, Matt Black e Black.

IL VIDEO Ce lo racconta a Eicma 2021 Fabian Narizuka, Country Manager Italia di Shoei, insieme a Oscar Burgueno, responsabile Europe di Transition, la società che produce - anche per questo modello - la visiera fotocromatica.

