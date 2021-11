Yamaha presenta la R1 GYTR VR46 dedicata a Valentino Rossi (video)

Nel giorno in cui Valentino Rossi saluta i tifosi a EICMA 2021 dopo l'addio alle corse, Yamaha ha svelato una R1 GYTR VR46 Tribute, moto con allestimento speciale, disegnata da Aldo Drudi, dedicata al 9 volte Campione del Mondo. Componentistica al top, direttamente derivata da quella che ha permesso alla casa di Iwata di conquistare il titolo in SBK con Toprak Razgatlioglu. Eccola in video.

UNA R1 PER VALENTINO Questa R1 GYTR VR46 raccoglie il meglio della tecnologia Yamaha per le corse (non è infatti omologata stradale). Ci sono carene e telaietto posteriore in fibra di carbonio, serbatoio maggiorato da 22 litri, freni Brembo, centralina ECU REX 140 Marelli ad alte prestazioni e ancora sospensioni Ohlins, corone GYTR anteriore e posteriore, scarico Akrapovic e molto altro (l'elenco completo delle parti speciali più in basso).

UNICA AL MONDO? Sembra che questa specialissima R1 GYTR VR46 sia un regalo esclusivo di Yamaha a Valentino. Per il momento, dunque, le speranze di metterci le mani sopra per appassionati e collezionisti sembrano assai remote... Forse farà male, ma potete sempre dare un'occhiata all'elenco completo delle parti speciali montate sulla supersportiva di Iwata dedicata a Valentino qui sotto.

Acceleratore elettronico GYTR

Frizione antisaltellamento GYTR

Guarnizione testata GYTR

Kit radiatore GYTR

Set condotti aria GYTR

Set manubrio GYTR

Interruttori manubrio GYTR

Protezione freno anteriore GYTR

Pedane regolabili GYTR

Akrapovic Factory Line System GYTR

Cerchi Marchesini GYTR

Parti speciali dallo sviluppo nel WorldSBK:

Serbatoio carburante da 22 litri

Telaietto posteriore completamente in carbonio

Assemblaggio forcellone inferiore

Kit triplo morsetto regolabile (set O regolabile 22,5 mm x 27 mm)

Schermo speciale in fibra di carbonio

Motore Factory Tuned • ECU REX 140 Marelli

Cablaggio Dedicato alla ECU Marelli REX140

Kit sensore

Filtro aria secondo WorldSBK

Ammortizzatore di sterzo Öhlins laterale

Forcella anteriore Öhlins Factory

Ammortizzatore posteriore pneumatico Öhlins Factory

Pompa freno anteriore Brembo

Set Dischi Brembo

Kit Pinze Posteriore Brembo

Set Pinze Anteriori Brembo

Cruscotto Chrome Lite con GPS

Pubblicato da Michele Perrino, 25/11/2021