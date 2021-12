Unica, è italiana la prima e-bike Granturismo

Tra le tante novità esposte a EICMA 2021, una in particolare ha catturato la mia attenzione: a vederla da lontano, nel padiglione dedicato alle startup e alle realtà in crescita del nostro paese, sembrava una motocicletta sportiva con linee e finiture vintage. Poi ho visto i pedali, e ho capito che si trattava di una bicicletta. E che bicicletta!

Unica di Arlix, hyperbike esposta a EICMA 2021

UNICA Il nome è decisamente azzeccato: progettata dalla startup Arlix, fondata nel 2017, nasce con l’obiettivo di portare al limite il concetto di e-bike, superando i modelli attualmente sul mercato, esplorando una filosofia diversa, più vicina al mondo delle motociclette. E del resto geometrie, posizione di guida, componenti non mentono.

VEDI ANCHE

Unica di Arlix: particolare dell'anteriore

HIGH TECH Tutto, sulla e-bike Unica, è al top, a partire dal telaio monoscocca in fibra di carbonio per arrivare al cambio automatico a variazione continua, passando per bloccasterzo integrato, portapacchi a scomparsa, portaoggetti interno, e regolazione automatica dell’altezza della sella in base all’altezza del conducente. Arlix la definisce una hyper-bike, e non ci sentiamo di dar loro torto.

Unica di Arlix: visuale di 3/4 posteriore

FINO A 1 KW Il motore, montato in posizione centrale e collegato alla ruota posteriore tramite cinghia in carbonio, è disponibile in diverse potenze: per il mercato europeo è limitato a 250 W, con una velocità massima di 25 km/h e una coppia di 80 Nm. Per i più esuberanti Stati Uniti, Unica è disponibile nella versione più potente: 1000 W erogati, ben 160 Nm di coppia, e una velocità massima di 45 km/h. Per tutti i modelli la batteria agli ioni di litio ha una capacità di ben 2,5 kWh, per un’autonomia di circa 200 km.

Unica di Arlix: il cruscotto digitale OLED

PREZZO Vista la tipologia di prodotto, Unica di Arlix è realizzata praticamente su misura, in base alle esigenze del cliente, che può intervenire su colori e materiali. Il prezzo della hyper-bike va dai 15.000 ai 18.000 euro, in base al motore e alle finiture scelte.

SCHEDA TECNICA DI UNICA

Telaio Monoscocca in fibra di carbonio Forcella Ergal (lega di alluminio) Motore Centrale, da 250W a 1000 W Batteria Ioni di litio, 48V, 2.500 Wh Cambio Enviolo CVT automatico a variazione continua Sospensioni Anteriori a liquido, ammortizzatore posteriore Sella Regolazione automatica dell’altezza, imbottitura variabile Bloccasterzo Integrato nel manubrio, con chiave di avviamento Display OLED multifunzione da 4” touch Luci LED anteriori (con abbaglianti) e posteriori Freni A disco, 200 mm Prezzo Da 15.000 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/12/2021