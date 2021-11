Kymco toglie i veli al Dink X 125

Il Dink si aggiorna a Eicma 2021. Lo scooter a ruote basse della casa taiwanese si presenta alla kermesse milanese con uno stile tipico di questo modello, a partire dallo scudo anteriore dallo sviluppo verticale e il gruppo ottico anteriore sdoppiato. Nella versione X, l'ultimo arrivato della ventennale famiglia Dink ha una zona posteriore più snella e un frontale più spigoloso e aggressivo. Rimangono però gli elementi che han decretato il suo successo in tutti i 5 continenti (Antartide ecluso): ampio e comodo piano di seduta, buona protezione aerodinamica e un ampio sottosella capace di ospitare un casco integrale e un casco jet. Se non fosse abbastanza, c'è un secondo vano di carico nel tunnel anteriore.

CARATTERISTICHE TECNICHE Dal punto di vista ciclistico, ritroviamo cerchi da 13'' che accolgono freni a disco a margherita supervisionati dall'ABS di serie. Il motore, invece, è un monocilindrico da 125 cc 4 tempi Euro5, raffreddato ad aria e capace di 11,56 CV (8,5 kW) dai consumi ridotti. Per quanto riguarda la tecnologia, il Dink 125 X si presenta con una strumentazione digitale caratterizzata da 3 quadranti con la predisposizione per il sistema di navigazione e gestione multimediale Kymco Noodo. Per caricare lo smarthpone, invece, non manca la presa USB protetta da uno sportellino magnetico.

Pubblicato da Giorgio Sala, 23/11/2021