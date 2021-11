Kawasaki Versys 650 2022: a EICMA la globetrotter di Akashi

A EICMA PASSERELLA PER LA NUOVA VERSYS 650 Le novità di Kawasaki in ottica 2022 non si fermano alle Z650RS, Z900SE e Versys 1000 che vi abbiamo già presentato, infatti la Casa di Akashi rinnova anche la sua crosstourer di media cilindrata, Versys 650, con aggiornamenti a stile e tecnologia. Soprattutto a livello di design troviamo un maquillage dell'avantreno con tratti più decisi e ispirati alle naked della serie Z, oltre a un inedito proiettore sdoppiato full LED. Dietro al nuovo plexi, (disponibile un parabrezza maggiorato per offrire più protezione dal vento) trova spazio la strumentazione digitale, con un display TFT ad alta risoluzione, che mostra tutti i parametri di marcia, le funzioni di bordo e la connettività smartphone, gestibili dal sistema bluetooth Rideology, che abbiamo già visto su altri modelli della gamma. Come di consueto saranno presenti le versioni equipaggiate con gli accessori del catalogo Kawasaki e oltre agli allestimenti Tourer Plus e Grand Tourer quest’anno saranno introdotte le versioni Urban e Tourer.

Kawasaki Versys 650 EICMA 2021: facile da guidare su ogni percorsoMECCANICA COLLAUDATA E AFFIDABILE Sotto il profilo meccanico, la nuova Versys monta lo stesso bicilindrico di 649 cc che eroga 67 CV a 8.500 giri e 61 Nm a 7.000 giri già Euro 5. Lato ciclistica troviamo sempre un telaio in tubi di acciaio, forcella a steli rovesciati da 41 mm regolabile in precarico ed estensione e forcellone oscillante con monoammortizzatore regolabile nel precarico molla. Impianto frenante con doppio disco anteriore a margherita da 300 mm di diametro servito da pinze a due pistoncini e disco singolo posteriore da 250 mm con pinza a singolo pistoncino. Per la prima volta su Versys 650 arriva il controllo di trazione KTRC regolabile su due livelli.

VEDI ANCHE

I colori disponibili per il 2022 saranno:

Metallic spark black/metallic flat spark black

Metallic phantom silver/metallic flat spark black/metallic spark black

Candy lime green/metallic flat spark/ metallic spark black

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/11/2021