EICMA 2021, le novità dello stand Royal Enfield

Due modelli per celebrare i 120 anni del marchio, e un prototipo che ne disegna il futuro: le novità presentate da Royal Enfield a EICMA 2021

Non capita tutti i giorni di spegnere 120 candeline. E così, per festeggiare degnamente l’invidiabile traguardo, quale occasione migliore della manifestazione di settore più importante del mondo? A EICMA 2021 Royal Enfield si presenta vantandosi di essere la casa motociclistica più antica ancora in attività, e lo fa portando due versioni “120th Year Anniversary Edition” delle popolari 650 Twin, vale a dire la Interceptor e la Continental GT.

Royal Enfield a EICMA 2021: le 650 Twin 120th Anniversary Edition

ANCHE IL FUTURO NON È MALE E dal momento che non ci si può cullare sugli allori dei propri successi, Royal Enfield presenta a Milano anche la SG650 Concept, bellissimo prototipo che anticipa lo stile e dei modelli futuri della casa inglese, a metà tra il retrò e futuristico.

L’INTERVISTA In fiera abbiamo incontrato Paolo Brovedani, Chief of Development di Royal Enfield, che ci accompagna a conoscere più da vicino le novità presenti al Padiglione 15. Per l’occasione abbiamo anche parlato delle nuove tecnologie che arriveranno nel mondo delle due ruote, e il futuro della mobilità green.

Pubblicato da Redazione, 24/11/2021