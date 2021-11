RQi Sport, la prima moto elettrica di Niu arriva a EICMA 2021

Il divertimento su due ruote secondo Niu si chiama RQi Sport. Si tratta della prima moto della casa asiatica che aveva presentato in occasione del CES 2020 di Las Vegas. Ora, a Eicma 2021, si presenta nella sua versione definitiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La moto si caratterizza con lo stesso motore da 5 kW che equipaggia il Niu MQi EVO, abbinato ad un gruppo batterie da 72 Volt e 36 aH in grado di raggiungere la velocità massima di 110 km/h. Per rendere ancora più elettrizzante l’esperienza a bordo dell’RQi Sport, Niu ha introdotto la modalità “Launch Mode” per partenze a razzo. Anche in questo caso, proprio come sugli scooter, si possono ricaricare le batterie direttamente collegando la moto a una presa elettrica oppure rimuovendo le batterie. Per un pieno di energia, ci vogliono poco meno di 4 ore. Novità tecnologica di grande rilievo è la presenza di una dashcam anteriore e una posteriore, per alzare il grado di sicurezza di questa moto che – come lo scooter MQi GT EVO – dispone del display TFT a colori.

PREZZO

La nuova Niu RQi Sport è disponibile a un prezzo di 6.999 euro, anche se attualmente non è disponibile un periodo esatto dell’arrivo sul mercato italiano.

Pubblicato da Giorgio Sala, 23/11/2021