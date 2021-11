Vmoto Fleet Concept F01: lo scooter elettrico per consegne e sharing

ZERO 1 Articoli

Fatto su misura per le compagnie di sharing e per le consegne, debutta a EICMA 2021 lo scooter elettrico Vmoto Fleet Concept F01

In questo senso pandemia e lockdown hanno dato una spinta: viviamo sempre più nell'era del ''tutto a domicilio'' e per soddisfare le richieste del mercato B2B in continua crescita - quello delle consegne o delle compagnie di sharing - Vmoto Soco Group presenta al Salone del Ciclo e Motociclo di Milano EICMA 2021 lo scooter elettrico Vmoto Fleet Concept F01.

Vmoto Fleet Concept F01, vista frontale

POTENZA, AUTONOMIA, RICARICA Spinto da un propulsore elettrico da 2 kW, pari a 2,7 CV, il Fleet Concept F01 è equivalente a uno scooter tradizionale con motore di 50 cc. L'autonomia stimata in ambito urbano è di circa 90 km a una velocità massima di 45 km/h. La ricarica completa, da presa domestica Schuco, richiede 6 ore.

Vmoto Fleet Concept F01, vista laterale

ECCO QUANDO ARRIVA Il prototipo pesa 105 kg e ha ruote da 16” all'anteriore e 14” al posteriore: misure da scooter a ruote alte che ben si adattano al pavé cittadino. La seduta è a 785 millimetri da terra e i freni dispongono di sistema CBS per la frenata combinata. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma il modello di serie è atteso nelle concessionarie nella seconda metà del 2022.

