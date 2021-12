Noko, debutta a EICMA una nuova e-bike tutta italiana (anche gravel)

EICMA 2021 non è solo motociclette e scooter (con motore tradizionale oppure elettrico), ma è anche mobilità alternativa e sostenibile. Meglio ancora se made in Italy. In fiera a Milano ha debuttato Noko, un nuovo brand di e-bike, che ha presentato i suoi primi tre modelli.

Noko, un'immagine della e-bike Forza

TUTTO IN CASA Le e-bike della linea Noko si caratterizzano per uno stile lineare e pulito, per i contenuti di alto livello (tra i partner tecnici c’è FSA, che fornisce powertrain e batterie) e per il fatto di essere un progetto tutto italiano, dall’inizio alla fine, dal foglio bianco su cui nascono i progetti all’assemblaggio, che verrà fatto in Sicilia, dove ha sede l’azienda.

Noko Forza, colore arancione

Il primo modello di Noko è una urban city bike dal design essenziale ed elegante (che ricorda un po’ la Ampler Curt che abbiamo provato qualche mese fa, rispetto alla quale è ancora più pulita nelle linee), sottolineato anche dall’assenza di cambi e dalla cinghia in carbonio che sostituisce la tradizionale catena: una scelta che elimina alla radice problemi di manutenzione e sporcizia quando si pedala.

Noko Forza, la cinghia in carbonio al posto della catena tradizionale

LEGGERA Pesa solo 14,8 kg nella sua declinazione più leggera ed è disponibile con manubrio dritto o rialzato. La power unit è una FSA da 250 W, montata nel mozzo posteriore e capace di erogare 45 Nm di coppia: non tantissimi in assoluto, ma un valore assolutamente adatto al commuting urbano. Cinque i livelli di assistenza, che possono essere regolati tramite il comando sul tubo orizzontale (non c’è display, come sulle bici elettriche da corsa).

DUE BATTERIE La batteria è integrata nel telaio in alluminio, e offre un’autonomia dichiarata - in condizioni ideali - di 100 km o 1.200 metri di dislivello. Per chi non vuole mai smettere di pedalare è disponibile anche una seconda batteria da montare sull’obliquo, al posto della borraccia.

Noko Forza, il manubrio dritto

CARBONIO O ALLUMINIO? Per quanto riguarda le ruote, è possibile scegliere le più tradizionali Vision Team 30 in alluminio o le Vision Metron 40 in fibra di carbonio. I freni sono a disco, anteriore e posteriore, con dischi da 160 mm.

NOKO TEMPO Non cambiano le specifiche tecniche di questa variante con il tubo superiore basso, per chi preferisce una bicicletta su cui salire e scendere più comodamente, o semplicemente cerca un look diverso.

Noko, a EICMA 2021 le nuove e-bike del brand italiano

La versione Gravel della Noko, per chi non disdegna l’idea di alternare asfalto con strade bianche, si differenzia dalla Forza per la presenza di copertoni scolpiti, manubrio piegato e un più tradizionale - e versatile - cambio Sram a 11 velocità.

Noko, un'immagine della e-bike Forza

A dispetto dei contenuti tecnici di altissimo livello, e di un progetto tutto italiano che si affaccia per la prima volta sul mercato, i prezzi delle Noko sono molto competitivi: le e-bike Noko Forza e Tempo saranno vendute a partire da 3.990 euro, mentre la gravel Vulcano parte da 4.350 euro.

PREORDINI APERTI Sul sito nokobike.com è già possibile prenotare la propria e-bike, scegliendo taglia, colore e tipologia di ruote (alluminio o carbonio). Si paga un anticipo del 25% sul prezzo finale, e il saldo quando la bicicletta sarà pronta, all’inizio del prossimo anno.

FORZA/TEMPO VULCANO Telaio In lega di alluminio 6000 In lega di alluminio 6000 Peso Totale 14,8 kg (taglia M) 14,8 kg (taglia M) Portata massima 120 kg 120 kg Taglie disponibili S 46 - M 52 - L 58 S 46 - M 52 - L 58 Colori Nero - Verde - Arancione Nero - Verde - Arancione Trasmissione A cinghia VEER, in fibra di carbonio Catena Cambio Unico rapporto Sram Apex 1x11 Reggisella FSA FSA Manubrio A scelta tra dritto e rialzato A piega gravel Freni Raicam Ridge idraulici a disco, 2 pistoncini Sram idraulici a disco, 2 pistoncini Ruote Alluminio Vision Team 30 Disc / Carbonio Vision Metron 40 SL Disc Alluminio Vision Team 30 Disc / Carbonio Vision Metron 40 SL Disc Copertoni 700x35 CST 700x35 Vittoria Batteria 36 V 250 Wh 36 V 250 Wh Motore Brushless FSA, 250 W, 45 Nm Brushless FSA, 250 W, 45 Nm Velocità massima con assistenza 25 Km/h 25 Km/h Livelli di assistenza 4+1 4+1 Funzione Boost A richiesta, mediante pulsante A richiesta, mediante pulsante Autonomia massima 90-100 km 90-100 km Autonomia massima con Range extender 180-200 km 180-200 km Tempo di ricarica 4 h 4 h Portapacchi Opzionale Opzionale Cavalletto Opzionale Opzionale Luci Led anteriore e posteriore, ricaricabili via USB Led anteriore e posteriore, ricaricabili via USB Prezzo Da 3.990 euro Da 4.350 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/12/2021