Honda presenta il nuovo ADV350, scooter con vocazione offroad

Honda presenta ADV350, fratello minore di X-ADV – qui la prova – e parente stretto del Forza 350, provato da Danilo e presto protagonista di una nostra comparativa. Un nuovo scooter con vocazione offroad si affaccia sul mercato. Scopriamo com'è fatto.

Per il nuovo Honda ADV350 si distingue per l’aspetto grintoso e la spigolosità delle linee con un look che punta, ovviamente, all'offroad, chiamando in causa anche il fratello maggiore X-ADV. Davanti un doppio faro a LED in posizione rialzata, per un tocco adventure, mentre la carenatura è stata disegnata per lasciare in evidenza la forcella a steli rovesciati. I fianchetti laterali della sella enfatizzano ulteriormente il carattere off-road, ricordando senza mezze misure l’X-ADV, anche grazie agli pneumatici semi tassellati.

Il monocilindrico Euro5 del nuovo ADV350 è lo stesso del cugino Forza 350: motore monoalbero SOHC di 330 cc eSP+ – enhanced Smart Power+ – a quattro valvole eroga una potenza di 29,2 CV 7.500 giri/min e una coppia massima di 31,5 Nm a 5.250 giri/min. Sul fronte della sicurezza troviamo controllo di trazione HSTC – Honda Selectable Torque Control – selezionabile su 2 livelli e disinseribile e la funzione di segnalazione della frenata di emergenza Emergency Stop Signal, entrambi di serie. Il serbatoio della benzina da 11,7 litri e il consumo dichiarato di 29,4 km/l – ciclo medio WMTC – per una potenziale autonomia di oltre 340 km.

Il telaio tubolare in acciaio dell'Honda ADV350 è abbinato a una forcella a steli rovesciati da 37 mm – con 125 mm di escursioni dotato di doppia piastra di sterzo – e al forcellone monoblocco in alluminio con 2 ammortizzatori posteriori con serbatoio del gas separato e 130 mm di escursione. L'impianto frenante è composto dal disco anteriore da 256 mm con pinza a 2 pistoncini e da quello posteriore da 240 mm con pinza a un pistoncino, il tutto gestito dall’ABS a 2 canali. I cerchi in alluminio a razze sdoppiate, da 15'' pollici davanti e da 14'' dietro, montano pneumatici semitassellati in misura 120/70 e 140/70. L'interasse del nuovo ADV350 misura 1.520 mm, l’inclinazione del cannotto di sterzo 26,5° e l’avancorsa 90 mm, con l'altezza sella a quota 795 mm e il peso con il pieno di benzina di 186 kg.

Attitudine da fuoristrada ma non mancano le comodità tipiche dello scooter: parabrezza regolabile in altezza su 4 posizioni – escursione di 133 mm – sottosella da 48 litri che può ospitare 2 caschi integrali e vano portaoggetti con presa di ricarica USB-C, mentre è presente il sistema Smart-Key per blocco e sblocco delle serrature, oltre che per l’avviamento. Il cruscotto con display LCD integra la connettività Honda Smartphone Voice Control system che, con un interfono Bluetooth, permette di collegare il telefono alla strumentazione e gestire chiamate o ascoltare la musica.

Il nuovo Honda ADV350 è disponibile in 3 colorazioni: Spangle Silver Metallic, Mat Carbonium Gray Metallic e Mat Carnelian Red Metallic. Per arricchire la dotazione dell'ADV350 è possibile attingere al catalogo accessori che prevede portapacchi posteriore, Smart-Top Box da 50 L, borsa bauletto interna, manopole riscaldabili, lucchetto U-lock e cover da esterno.

MOTORE Tipo Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole (SOHC), raffreddato a liquido, EURO5 Cilindrata 330 cc Alesaggio x corsa 77 x 70,8 mm Rapporto di compressione 10.5:1 Potenza max 29,2 CV (21,5 kW) @ 7.500 giri/min Coppia max 31,5 Nm @ 5.250 giri/min Rumorosità (dB) L-urban 75,5 db / L-wot 80,2 db Capacità totale olio 1,8 L ALIMENTAZIONE Carburazione Iniezione elettronica Honda PGM-FI Capacità serbatoio benzina 11,7L Emissioni CO2 79 g/km Consumi 29,4 km/L (3,4 L/100 km) IMPIANTO ELETTRICO Avviamento Elettrico Capacità batteria 12V-9.1 AH TRASMISSIONE Frizione Automatica centrifuga, a secco Tipo di cambio CVT Trasmissione finale Cinghia V-Belt TELAIO Tipo Tubolare in acciaio CICLISTICA Dimensioni (L x Lx A) 2.200 x 895 x 1.430 mm (1.295 mm con parabrezza in posizione bassa) Interasse 1.520 mm Inclinazione canotto 26,5° Avancorsa 90 mm Altezza sella 795 mm Altezza da terra 145 mm Peso con il pieno 186 kg SOSPENSIONI Tipo ant. Forcella a steli rovesciati da 37 mm (corsa 125 mm) Tipo post. Ammortizzatori con serbatoio del gas separato (escursione ruota 130 mm) RUOTE Tipo ant 15 pollici a sei razze sdoppiate in alluminio pressofuso Tipo post. 14 pollici a sei razze sdoppiate in alluminio pressofuso Cerchio ant. 3.5” Cerchio post. 4.0” Pneumatico ant. 120/70 R15 M/C Pneumatico post. 140/70 R14 M/C FRENI Tipo ABS A 2 canali Anteriore Disco di 256 mm, pinza Nissin a 2 pistoncini Posteriore Disco di 240 mm, pinza Nissin a 1 pistoncino ELETTRONICA DI BORDO Cruscotto Full LCD, connettività Honda Smartphone Voice Control system Sistema di sicurezza Immobilizer Impianto luci Full-LED Funzioni aggiuntive HSTC (Honda Selectable Torque Control) e ESS (Emergency Stop Signals)

Pubblicato da Michele Perrino, 23/11/2021