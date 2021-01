FORZA 4, ANZI 350 Indiscutibilmente tutti gli occhi sono puntati sul nuovo Honda Forza 750, lo scooter che punta dritto a interrompere – comunque a modo suo – l’egemonia del T-Max tra gli scooter sportivi di grossa cilindrata. Attenzione però a non sottovalutare il fratello minore, Honda Forza 350. Lo scooter di media cilindrata s’è rinnovato profondamente ed è pronto a raccogliere il testimone dell’uscente Forza 300, un veicolo che ha raccolto molto successo nei suoi due anni di servizio. Gli ingredienti sembrerebbero esserci tutti: design rinnovato, motore evoluto e peso ridotto, senza dimenticare praticità e confort. Pronti a scoprirlo? Dai che si va!

Partiamo con il look del nuovo Forza 350, rispetto al vecchio Forza 300 – che si distingueva per il suo design elegante – le linee ora sono più tese e aggressive, ma senza esagerare, con chiari richiami alle linee dei maxi scooter di casa. Ci sono nuovi fianchi anteriori, nuovi specchietti, nuovi pannelli laterali del codone e un nuovo carter trasmissione. Nuovi anche i fari full LED, con gli indicatori di direzione che integrano la funzione di segnalazione della frenata d’emergenza. La strumentazione rimane la stessa del Forza 300, con due quadranti analogici, che mostrano velocità e giri motore, e un display digitale posto al centro per tutte le altre informazioni utili alla guida. La novità è il sistema Honda Smartphone Voice Control - disponibile nella versione Deluxe - che permette di collegare lo smartphone alla strumentazione e gestire chiamate e ascolto della propria musica preferita, ovviamente in abbinamento ad un interfono con sistema Bluetooth.

Come si può facilmente intendere dal nome, il motore del Forza è cresciuto di cilindrata, 51 cc per la precisione, aumentando l’alesaggio e la corsa; queste non sono le uniche modifiche, per ottenere l’omologazione Euro 5 i tecnici hanno messo mano alla termica, alla distribuzione, sostituendo anche l’albero motore, oltre all’impianto di scarico, ora con silenziatore a doppia camera. La scheda tecnica dichiara 29,2 CV (21,5 kW) a 7.500 giri/min, con una coppia massima di 31,5 Nm a 5.250 giri/min. Il nuovo motore eSP+ (enhanced Smart Power+) del Forza 350 promette un significativo vantaggio di prestazione rispetto al predecessore: la velocità massima effettiva tocca i 137 km/h e, partendo da fermo, il Forza 350 copre i 200 metri in 10,4 secondi, 0,7 secondi meno del precedente modello. Oltre alle prestazioni, particolare attenzione è stata dedicata all’efficienza, Honda dichiara un consumo nel ciclo WMTC di 30 km/l. Questo valore, combinato al serbatoio da 11 litri porta a ad un’autonomia stimata di circa 340 km.

Se il motore è stato oggetto di stravolgimento, non si può dire lo stesso della ciclistica del nuovo Forza, ciò nonostante non manca qualche piccolo aggiornamento. Confermato il telaio in tubi d’acciaio, ora irrigidito nella zona del cannotto di sterzo, così come la forcella con steli da 37 mm, l’impianto frenante con ABS a due canali e i cerchi, 15 pollici quello davanti, 14 quello dietro. La novità è al retrotreno con un forcellone ora ridisegnato e alleggerito che lavora assieme ad una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico su sette posizioni. Il gruppo motore/sospensione è collegato al telaio con un nuovo link che permette l'oscillazione del blocco non solo sull'asse longitudinale, ma anche trasversale, a tutto vantaggio del confort. Come sul precedente Forza 300 c’è il controllo di trazione, che gestisce lo slittamento della ruota posteriore agendo sull’iniezione del motore, all’occorrenza disinseribile. Confermata la sella a 780 mm da terra, buona notizia per i diversamente alti, cresce invece di 2 kg il peso con il carburante, ora di 184 kg con il pieno di carburante.

La praticità, punto di… forza del vecchio Forza 300 la si ritrova anche sul suo successore. Il vano sottosella è particolarmente capiente, permette infatti di ospitare due caschi integrali ed è dotato di un utile divisorio per gestire lo spazio a disposizione in base alle necessità. Nel retroscuscudo, poi, c’è un vano munito di serratura e risulta comodo per riporre lo smartphone o una bottiglietta d’acqua, al posto della vecchia presa a 12 V c’è una più moderna (e pratica) presa USB-C. La pedana non è piatta, è vero, ma tra gli optional si può scegliere il bauletto da 45 litri con sistema di chiusura Smart-Key, la chiave intelligente che permette l’accensione dello scooter tenendola comodamente in tasca. Il colpo del campione il Forza 350 lo sferra con il nuovo parabrezza regolabile elettricamente in altezza, ora con un profilo migliorato e +40 mm di extra corsa, per un’escursione totale di 180 mm.

POSIZIONE IN SELLA Non cambia rispetto al Forza 300 la posizione in sella, che è piuttosto attiva per uno scooter GT. Attenzione a non fraintendere, questo non è affatto un aspetto negativo perchè il confort è più che adeguato, ma quando c'è da affrontare qualche curva l'impostazione è favorevole. Buona l'abitabilità a bordo e, grazie al plexi dall'escursione maggiorata, ora anche gli spilungoni posso stare al riparo da vortici e fruscii. Toccare a terra è semplice se superate il metro e sesanta, merito della sella veramente bassa.

EQUILIBRATO Fin da subito mi accorgo che il nuovo scooter Honda, come il predecessore, brilla per equilibrio, sia nel comportamento di guida sia nella taratura delle sospensioni, che offrono un buon comfort senza rinunciare al sostegno negli avvallamenti. Anche messi a dura prova su fondo irregolare filtrano le asperità senza trasmettere bruscamente le imperfezioni del manto stradale sulla schiena di guida, il tutto senza scarificare la precisione di guida.

BELLO DA GUIDARE Non sarà l'aspetto principale che si tiene in considerazione in fase d'acquisto, ma il Forza 350 è veramente piacevole da guidare anche fuori dalla città, magari in un tratto ricco di curve come quello affrontato da noi nel nostro test nei dintrorni del Parco della Maiella, in Abruzzo. Tra le curve si percepisce l’ottima stabilità, merito del lavoro di centralizzazione delle masse e dell'telaio rinnovato e irrigidito. Promossi anche i freni, che si distinguono per pastosità della risposta, modulabilità e potenza.

PIÙ SCATTANTE Nonostante abbia un carattere da Gran Turismo, il motore più prestante e la trasmissione automatica perfettamente a punto, oltre che priva di vibrazioni o quasi, rendono l’esperienza di guida più piacevole e coinvolgente che in passato. La risposta del gas è lineare e priva di scalini, ottima notizia se si deve zigzagare nel traffico, operazione tutt'altro che impossibile, anche grazie al posizionamento furbo degli specchietti retrovisori. Il tutto senza influire troppo sui consumi, in un percorso misto il dato rilevato dallo strumento è di 28 km/l, non male considerando il percorso ricco di sali/scendi e l'utilizzo non parsimonioso della manetta.

ASSO PIGLIATUTTO Insomma, il nuovo Honda Forza 350 ha ulteriormente alzato il livello, per altro già altissimo, predecessore. Come avrete avuto modo di leggere nella nostra guida all’acquisto, la cilindrata dei 300 è perfetta per i commuter (pendolari se siete amanti del caro e vecchio italiano): ottimi i consumi, le prestazioni valide tengono lontana l’ansia da tangenziate e la capacità di carico è ben più abbondante della 24H del businessman. Si rinnova la sfida infinita con un altro pezzo grosso del segmento, Yamaha Xmax 300, presto li metteremo a confronto per eleggere il migliore, qui il link al confronto tra le precedenti generazioni. Il prezzo? 5.995 euro, per la versione Deluxe - che include Smart Top Box e Honda Smartphone Voice Control System bisognerà spendere qualcosa in più, ma il prezzo non è ancora stato comunicato