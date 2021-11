Il casco Blauer Bet: l’unboxing video a EICMA 2021

LO STAND Torna per la 78esima edizione di EICMA anche il brand Blauer HT, e lo fa con uno spettacolo decisamente originale che accoglie i visitatori del suo stand, al Padiglione 13 Stand C56. Protagonista dell’esposizione il videowall “The Box” che racconta, attraverso immagini e filmati, tutta la line-up 2022 del marchio. Ogni 15 minuti, inoltre, ci sarà uno spettacolo di effetti speciali che crea l’illusione di un ambiente 3D all’interno dello stand.

IL NUOVO DEMI-JET IN VIDEO A EICMA abbiamo avuto l’opportunità di parlare con Giuseppe D’Amore, CEO della vicentina FGF Industry che importa il marchio Blauer H.T., e che ci racconta più da vicino le novità presentate a EICMA 2021. In particolare il casco demi-jet Blauer Bet ''come scommessa'', dice Giuseppe. Ma perché scommessa? Perché Bet è una rarità nella categoria: un mini jet costruito in fibra di carbonio, anziché in resina ABS com'è tipico per questa categoria. Così da risultare più leggero e cool.

IL NUOVO INTEGRALE In fiera è presente anche il nuovo casco Blauer H.T. Sniper, disponibile nelle seguenti colorazioni:

Black Matt/Titanium/White

Black Matt/Red/White

White/Red/Blu

Black Matt/Yellow/White

Black Matt

Titanium Matt

Sniper è il primo casco al mondo con prese d’aria NACA, comunemente utilizzate nelle auto sportive e sugli aerei, che permette l’ingresso di una gran quantità d’aria per rinfrescare e deumidificare l’interno. La calotta è in ABS ad alto impatto, ed è disponibile in due versioni: small, per le taglie XXS,XS e S; large, per le taglie M, L e XL. Il visore è dotato di rivestimento antigraffio, con la visiera antisole a sgancio rapido. L’interno è removibile e lavabile, il cinturino di chiusura è a regolazione micrometrica. Sniper pesa circa 1.5 kg.





