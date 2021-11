La nuova maxienduro arriva a Milano in versione prototipo con il 3 cilindri derivato dalla Speed Triple ed elettronica al top

A MILANO TANTE NOVITÀ DA TRIUMPH EICMA 2021 per Triumph significa il lancio di dieci novità e un'anteprima assoluta che catalizzerà l'attenzione degli appassionati di maxienduro. Dopo Speed Triple RR, Tiger Sport 660, la gamma Bonneville, la Thruxton e le altre che abbiamo già visto nei giorni scorsi, il tappeto rosso della kermesse milanese sarà tutto per il prototipo della nuova Tiger 1200, definita ''l'adventure più compatta, agile e maneggevole sul mercato''. In effetti, un piccolo assaggio della tre cilindri lo abbiamo avuto grazie al video teaser pubblicato dalla Casa di Hinkley, ma siamo davvero curiosi di vedere dal vivo la moto.

TRE CILINDRI ED ELETTRONICA AL TOP Quello che sappiamo è che la ''Tigerona'' dovrebbe ereditare il 3 cilindri della Speed Triple 1200 RR, con una potenza nell'ordine dei 160 CV e un'elettronica di riferimento. Non mancheranno ABS cornering, differenti mappe motore, cruise control (forse adattivo) e traction control regolabile. La presentazione del modello pre-serie prelude l'arrivo della versione di serie che potrebbe avvenire nei primi mesi del 2022 per rendere la vita difficile alle solite ''corazzate'' come BMW R 1250 GS, Ducati Multistrada V4 e KTM 1290 Super Adventure.

