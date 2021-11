Un frontale completamente rivisto nel look è solo la punta dell'iceberg delle novità nel Tmax 2022. Tecnologia in primis

Sin dal suo arrivo sul mercato, il Tmax è diventato il maxi scooter sportivo per definizione. Generazione dopo generazione si è migliorato, diventando sempre più tecnologico e performante. Ma più che sul secondo aspetto, Yamaha ha lavorato sodo per diventare un vero e proprio riferimento del settore.

Partiamo dal look, che è senza dubbio un punto di rottura con le precedenti generazioni. Il muso si fa più appuntito, con lo sviluppo verticale dello scudo che va in contrasto con la zona centrale, che accoglie il gruppo ottico full LED sdoppiato. Inoltre, il parabrezza di serie (regolabile) è più alto per offrire un maggior riparo dall’aria, è stato riprogettato per ridurre le turbolenze e il rumore del vento. La silhouette laterale invece resta la stessa, si fa più voluminosa la zona centrale dove è situato il tappo del serbatoio. Poche le differenze nella zona posteriore, che riprende la luce a “T” con uno sviluppo orizzontale della luce DRL.

Gran parte delle novità arriva proprio in questo ambito. Protagonista indiscusso è il display TFT da 7” a colori con connessione bluetooth e Wi-Fi, per connettere lo smartphone allo scooter. Attraverso il comodo joystick sul blocchetto di sinistra si gestiscono le varie informazioni: si possono scegliere diversi layout per la strumentazione (Sporty, Athentic o Intelligent) mentre il vero pezzo forte è la navigazione sviluppata in collaborazione con Garmin a mappa intera, che però è disponibile solo in abbonamento.

VEDI ANCHE

Sul display si vede la mappa, con la tecnologia PhotoReal Junction View che raffigura realisticamente incroci e svincoli lungo il percorso. Inoltre mostra sul display eventuali avvisi di pericolo (come curve strette o attraversamenti pedonali) oltre che al limite di velocità sulla strada che state percorrendo. Per migliorare l’esperienza di navigazione, è possibile ascoltare le indicazioni vocali Garmin collegando al Tmax un auricolare bluetooth. La Smart Key si aggiorna per il 2022 con nuovi interruttori per semplificare l’accensione, l’avviamento e il bloccaggio dello sterzo del Yamaha Tmax.

Sul nuovo Yamaha Tmax vengono aggiornate le sospensioni per offrire un maggior feeling sull’avantreno e, al contempo, migliorare l’agilità. Un risultato ottenuto grazie a molle più rigide e progressive nell’azionamento. Restano gli pneumatici Bridgestone Battlax SC2, che però sono calzati su cerchi forgiati.

Cambia anche la triangolazione del pilota, che ora è più inclinata sull’avantreno senza, però, sacrificare il comfort. Quest’ultimo aspetto è migliorato grazie a uno schienale regolabile con un movimento longitudinale di 30 mm, offrendo un supporto extra per i viaggi più lunghi. Cambia anche la sella, ora più ergonomica così da lasciare libertà al pilota, ma anche per toccare meglio a terra con i piedi. Rinnovata anche la posizione delle pedane del passeggero, a fronte di un miglior comfort.

Il Tmax eredita la tecnologia Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) dalla più sportiva R1 e la naked MT-09. Il sensore APSG capta la posizione dell’acceleratore, così da offrire un acceleratore che regala un maggior feedback a ogni accelerata. Rimane il motore bicilindrico da 560 cc Euro5, capace di 48 CV e 56 Nm di coppia, fissato sul telaio Deltabox in alluminio. Non cambia il motore, e non cambia nemmeno il suo iconico sound.

Come nella precedente generazione, il Tech Max di Yamaha Tmax si presenta con sella e manopole riscaldabili, parabrezza regolabile elettricamente, cruise control, blocchetti illuminati e il monoammortizzatore regolabile nel precarico. In questo allestimento, il maxi scooter Yamaha pesa 220 kg (o.d.m.) mentre la versione “standard” pesa 218 kg.

Il nuovo Yamaha Tmax 2022 arriverà nei concessionari ad aprile 2022 e sarà disponibile nelle colorazioni Icon Blue, Sword Grey ed Extreme Yellow. I colori per il Tech Max invece sono il Dark Petrol e Power Grey. Attualmente i prezzi sono ancora sconosciuti.

Pubblicato da Giorgio Sala, 16/11/2021