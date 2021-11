Agility Plus S, i bestseller di Kymco si aggiornano a EICMA 2021

Design "Made in Italy" per il bestseller di casa Kymco, che aggiorna la gamma Agility Plus S nelle motorizzazioni 50, 125 e 200

Il bestseller di casa Kymco si aggiorna in occasione di Eicma 2021. Si tratta dell'Agility, il ruote alte che dal 2006 a oggi si è ritagliato un posto nella top 10 delle vendite in Italia. Dopo 16 anni, l'Agility si rinnova ulteriormente con una versione rinnovata, ma soprattutto più sportiva.

Lo stile è frutto della matita di un designer italiano, che mantiente l'identità di Agility ma rinnovandolo da cima a fondo, partendo dalle luci full LED sullo scudo anteriore. Quest'ultimo elemento promette più protezione dall'aria, con un nuovo disegno dei fianchi che coinvoglia i flussi d'aria lontano dal guidatore. Immancabile la pedana piatta, una sella accogliente e alta 78 cm da terra e ampio spazio per due persone. Nella zona posteriore, invece, il gruppo ottico presenta con luci di direzione separate a LED, come sulle moto. Completamente rinnovata anche la strumentazione, con un LCD formato da due quadranti che mostrano tutte le informazioni di marcia. Più capiente il vano sottosella, che è anche stato riordinato con due pannelli divisori rimovibili, mentre non manca una presa a 12 volt sotto la sella, così come una presa USB nel retroscudo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, i motori sono monocilindrici 4 tempi a iniezione, raffreddato ad aria e omologati Euro 5. Il 125, rispetto all'Agility Plus che sostituisce, guadagna 2 CV per un totale di 10,4 CV. Invariate invece le motorizzazioni 50 e 200, così come restano invariati il telaio, le sospensioni e l'impianto frenante accolto da cerchi da 16'' davanti e 14'' dietro. L'arrivo della nuova gamma di Agility Plus S è previsto per la primavera 2022.

Pubblicato da Giorgio Sala, 23/11/2021