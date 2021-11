EICMA 2021, le novità dello stand Triumph. L’intervista live dalla fiera

ZERO 1 Articoli

Moto di oggi e di domani: alla fiera di Milano Triumph era presente con la principale novità per il 2022 (anche se ancora in forma di prototipo), la Tiger 1200, definita “l’adventure più compatta, agile e maneggevole sul mercato”. Mossa dal tre cilindri della SpeedTriple e con elettronica al top, è una delle moto più attese per il prossimo anno. Accanto a questa, tante altre novità, tra cui Speed Triple RR, Tiger Sport 660, la gamma Bonneville e la Thruxton.

L’INTERVISTA Allo stand Triumph abbiamo però avuto modo di chiacchierare con Alberto Marazzini, Marketing e PR Director di Triumph Italia, che ci ha raccontato più in dettaglio del progetto TE-1, la prima Triumph elettrica attualmente in fase di sviluppo, che punta a prestazioni, autonomia e - soprattutto - piacere di guida da “vera” Triumph.

