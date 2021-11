Vespa Elettrica (RED): si veste di rosso per la lotta alle pandemie

Vespa Elettrica RED è la nuova versione in rosso della 2 ruote: ecco come contribuisce a sostenere il Global Fund contro le pandemie

Dalla partnership tra il Gruppo Piaggio e (RED) nasce Vespa Elettrica (RED). L'iconica 2 ruote si presenta a EICMA 2021 in abito rosso, come tutti i prodotti attraverso i quali (RED), associazione fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver, contribuisce a sostenere le attività del Global Fund, uno dei maggiori finanziatori mondiali della salute globale.

CONTRO IL COVID Dopo il grande impegno nella lotta all’AIDS, (RED) si occupa anche della lotta contro la pandemia da COVID e i suoi devastanti effetti sulle comunità più vulnerabili. Il contributo di (RED) ha fatto sì che fossero raggiunti i 700 milioni di Dollari, aiutando oltre 220 milioni di persone in tutto il mondo.

VEDI ANCHE

Vespa Elettrica (RED): ad EICMA 2021 la nuova versione

PER LA SALUTE Dal 2016 Vespa è l’unico brand a 2 ruote scelto da (RED) per contribuire alla nobile causa. Dopo Vespa 946 RED nel 2017 e Vespa Primavera RED nel 2020, Vespa Elettrica è la terza delle creature nate da questa importante collaborazione, racchiudendo meglio di ogni altro i valori condivisi di attenzione alla salute e di rispetto per l’ambiente e per il pianeta.

CAMBIO D'ABITO Nella versione firmata (RED) Vespa Elettrica abbandona la speciale finitura grigia per indossare un vestito completamente rosso: dalla scocca in acciaio alla sella, passando per i cerchi con bordi diamantati. Non mancano le finiture cromate, con il profilo che corre lungo tutto il perimetro dello scudo, i fregi del cravattino e la cresta sul parafango anteriore.

UN AIUTO Chi acquista Vespa Elettrica RED svolge un'azione concreta, dato che per ogni esemplare venduto 100 Dollari verranno devoluti al Global Fund per contribuire alla lotta per sconfiggere AIDS e pandemie. Una dimostrazione del fatto che ognuno di noi può fare la sua parte.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/11/2021