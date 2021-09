Arrivare in vetta alla montagna con una semplice Vespa farebbe già di per sé notizia, se non fosse che questa volta l'ascesa dell'iconica due ruote è stata tutt'altro che ordinaria. Lo stuntman Günter Schachermayr, infatti, ha pensato bene di tentare una storica scalata – obiettivo Guinness World Record –, salendo egli stesso, insieme alla Vespa, sul tetto di una funivia. Ecco come è andata la spettacolare impresa.

DA GUINNESS Questa insolita “gita” ha avuto luogo nel Salzkammergu, Regione dell'Alta Austria. Sulla funivia, la Feuerkogelbahn, con la Vespa fissata alla cabina, grazie a una piattaforma speciale e a un conducente del macchinario addestrato specificamente, ha avuto luogo l'impresa. Un tragitto di 2917 metri, durato poco meno di 6 minuti, decisamente insolito e non esente da rischi, come ha sottolineato con un po’ di enfasi il 43enne performer: ''Non è una cosa per chi ha i nervi deboli! La più piccola folata di vento o una banale disattenzione avrebbero potuto costarmi la vita. Non ci sono state particolari difficoltà di carattere tecnico, mentre ce ne sono state tante a livello burocratico. Perché fosse possibile effettuare questo tentativo di record mondiale – ha spiegato ancora Günter – è stato necessario richiedere una montagna di autorizzazioni. Sono state concesse, ma abbiamo dovuto presentare programmi e piani molto precisi ai quali abbiamo dovuto attenerci rigorosamente. E abbiamo dovuto sperare nel bel tempo, ma è andata bene''.

UNA VISTA SPERICOLATA Per Günter Schachermayr non è che l'ennesima impresa in sella alla Vespa. Lo stuntman di Steyr, infattti, diverse volte all’anno si esibisce in imprese – a volte pericolose come questa – sempre in sella alla due ruote più famosa del mondo. Obiettivo? Naturalmente compierne il maggiore numero possibile, per stabilire il primato dei primati, cioè il maggiore numero di riconoscimenti del Guinness mai raccolto. Schachermayr si è buttato col paracadute, ha percorso un lungo tratto in immersione, fatto lo slalom tra i birilli, con gli occhi bendati, in impennata (!!!), e, sempre con la Vespa, ha fatto persino bungee jumping. Al momento attuale siamo già a 34 imprese portate a termine, alcune delle quali ancora in attesa della convalida dell’organizzazione britannica. Buona fortuna, Gunter!

Pubblicato da Michele Perrino, 29/09/2021