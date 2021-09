EICMA 2021

Aumentano le conferme ufficiali di partecipazione alla sempre più vicina edizione di EICMA. L’ultima in ordine di tempo – ma non d’importanza dato il blasone – è quella del Gruppo Piaggio. Dunque è ufficiale, all’Edizione numero 78 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, ci saranno esposte anche le novità di Piaggio, Moto Guzzi, Aprilia e Vespa.

Aprilia Tuareg 660 2021

LE DICHIARAZIONI A poco meno di tre mesi dall’apertura della più importante rassegna internazionale per l’industria delle due ruote, la presenza del Gruppo Piaggio tra gli espositori va ad arricchire la rappresentanza di aziende del Made in Italy e accende un ulteriore riflettore su EICMA. Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA S.p.A., ha evidenziato che “quella due ruote è un’industria fedele al proprio pubblico e, soprattutto in questa edizione così carica di significato, non sta facendo mancare loro la propria vicinanza. La responsabile e rilevante conferma del Gruppo Piaggio, con tutti i prestigiosi e storici brand del gruppo, non è solo un apprezzato tributo alla centralità internazionale di EICMA per il settore, ma ne riafferma l’attualità e in qualche misura anche l’orgogliosa italianità”.

Nuova Moto Guzzi V100 2021

COSA (POTREMMO) VEDERE A contendersi la luce dei riflettori – già certe della presenza sugli stand – saranno la nuovissima e inedita Moto Guzzi V100 Mandello, moto che segna il nuovo corso della Casa dell’Aquila, e il ritorno di un’icona come l’Aprilia Tuareg. Ma non è detto che le sorprese finiscano qui, la gamma Vespa è sempre ricca di novità e anche Piaggio potrebbe riservare sorprese, oltre al nuovo scooter elettrico Piaggio One.