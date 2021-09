Novità moto

Svelati i primi scatti ufficiali della Moto Guzzi V100, la vedremo a EICMA 2021. In arrivo anche una nuova fabbrica hi tech

ECCOLA! Pizzicata sulle colline del lago qualche settimana fa, la Moto Guzzi V100 si fa vedere per la prima volta in veste ufficiale. Le foto ufficiali sono state rilasciate in occasione della presentazione della nuova fabbrica di Mandaello del Lario - ben più di un semplice stabilimento produttivo - e confermano le indiscrezioni che vi abbiamo anticipato in occasione della ''paparazzata''.

MOTO DEL FUTURO La V100, senza sorprese, si presenta come una sport touring dal design moderno ma al contempo inconfondibilmente Moto Guzzi. Il merito è di alcuni capisaldi tecnico.-stilistici, come il motore a V disposto in maniera trasversale, o il serbatoio muscoloso con l'effigie dell'Aquila di Mandello del lario. Ma a livello meccanico le novità non mancano affatto. Il radiatore in bella mostra anticipa il raffreddamento a liquido, mentre la ciclistica fatta da componentistica di livello - come la forcella a steli rovesciati o pinza e pompa freno radiali - fa pensare ad una moto dalle prestazioni interessanti. Indubbiamente poi, come anche annunciato da Guzzi, la moto sarà decisamente al passo con i tempi a livello tecnologico, come già dimostrato dalla V85TT.

Nuova Moto Guzzi V100 2021

APPUNTAMENTO A EICMA Qualche fortunato presente alla presentazione della nuova fabbrica - firmata dall'archistar americana Greg Lynn - ha già avuto modo di vedere dal vivo la nuova sport touring di casa Moto Guzzi, per il grande debutto davanti al pubblico ci sarà da attendere l'attesissimo appuntamento di EICMA 2021 che promette di essere davvero ricca di novità interessanti, finalmente da potrer toccare con mano.