NUOVA ERA L’heritage è sicuramente un punto di forza di Moto Guzzi, ma fino a che punto un determinato stile, con le sue limitazioni tecniche, può portare vantaggio? Nella gamma Guzzi ci sarà sempre spazio per le V7, le V9 e altre classiche, ma se si vuol tenere sani i conti dell’azienda bisogna esplorare nuove strade. E proprio nell’anno del centenario la Casa di Mandello del Lario sembra pronta a farlo. Poche ore fa, infatti, è stata “paparazzata” una moto mai vista prima: una sport touring con motore trasversale a V di 90°, trasmissione a cardano e l’immancabile aquila… che si tratti dell'erede della Norge?

CHI DETTAGLI RUBATI Le foto scattate con il cellulare da un appassionato di passaggio sul lago di Como, luogo del servizio fotografico, purtroppo non sono di ottima qualità, ma lasciano già intravedere qualche dettaglio. Ovviamente il motore, che anche a causa delle sempre più severe normative anti-inquinamento, passerà al raffreddamento a liquido. Per quanto riguarda cilindrata e potenza, i rumors parlano di oltre 1.000 cc e una potenza prossima ai 110 CV… mica male per essere una Guzzi. A corredo di tutto ciò, dopo aver debuttato sulla V85TT, si prevede tanta tecnologia a bordo, come la piattaforma inerziale, il ride by wire, il controllo di trazione e varie mappe motore. Data la misura dei cerchi, entrambi da 17 pollici, e dalle carenature vistose siamo davanti chiaramente ad una moto di tipo sport-touring, ma come ben sappiamo non è detto che in futuro attorno a questa nuova piattaforma non possano arrivare altre sorprese. Nel frattempo ci facciamo bastare questa nuova V100 (un nome piuttosto probabile), speranzosi di potervi fornire qualche ulteriore dettaglio al più presto.