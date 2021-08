La Moto Guzzi V85 TT ha aiutato la Casa di Mandello a dare una rinfrescata alla propria immagine, percorrendo nuove strade. Letteralmente, perchè dall'asfalto si è passati ad un prodotto che punta il muso verso le strade sterrate. Certo, nel limite del cerchio da 19'' e pneumatici pensati per la strada, proprio come la ciclistica. I fratelli Guareschi, esperti preparatori delle moto di Mandello, hanno messo mano alla V85 TT per farla partecipare all'italiano Motorally. Lei ha ben figurato nelle mani di Francesco Montanari, che ha chiuso 8° nel corso della sesta tappa del 2021. La Guzzi, iscritta nella classe G-1000, ha lottato contro moto come Yamaha Ténéré 700 e KTM 790/890 Adventure.



Per tenere il passo delle rivali, la V85 TT by GCorse è stata prparata con sospensioni Andreani dalla maggior escursione, oltre che per nuovi dischi freno da 290 mm, cerchi da 21''-18'' a raggi e pneumatici PIrelli Scorpion Rally STR con mousse. Si continua con un nuovo scarico Zard, una piastra di protezione per i collettori e il motore, paramani, un manubrio con riser più alti e dalla piega piatta, più piatta è anche la sella. Ovviamente, non può mancare la torretta dedicata per il roadbook, essenziale nel motorally.