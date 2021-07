Un paio di settimane dopo la conferma di Fantic anche Yamaha Motor Europe annuncia la sua partecipazione all'edizione 2021 di Eicma, l’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, che si terrà dal 23 al 28 novembre a Milano.

CRESCE LO STAND La decisione di Yamaha Motor Europe è arrivata anche grazie all'avanzamento positivo dei programmi di vaccinazione internazionali e nazionali. Le misure di sicurezza preventive per contenere COVID-19 saranno ancora implementate, in collaborazione con l'organizzazione EICMA, per garantire una visita piacevole e sicura presso il polo fieristico. A questo proposito, le dimensioni dello stand Yamaha saranno ampliate rispetto al 2019, per consentire ai visitatori più spazio personale. Più spazio significherà anche più moto? Tra le più chiacchierate c'è sicuramente lei, la sportiva R9, su base MT-09. Arriverà davvero al Salone?

YAMAHA ED EICMA Il Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe N.V., Eric de Seynes, ha dichiarato: ''La decisione di partecipare a EICMA non è stata facile da prendere per ovvie ragioni. Tuttavia, dopo aver osservato la tendenza legata all'evoluzione dei COVID-19 ed essere stati rassicurati dall'organizzazione dell’Esposizione circa la possibilità di fornire un ambiente sicuro per tutti i visitatori, consentendo loro di sperimentare appieno l'evento, riteniamo che sostenere il ritorno di un evento del genere sia la scelta giusta. Grazie al respiro internazionale, EICMA ha un grande significato per il nostro settore, rappresenta un momento unico e un luogo nel quale le aziende e gli operatori possono incontrarsi per percepire la reazione dei media e dei clienti rispetto ai nuovi prodotti, mantenendo vive le relazioni e raccogliendo anche ispirazione direzione per le tendenze future. Anche se dobbiamo ancora tornare a ciò che la maggior parte di noi considera normale, l'evento di quest'anno offre la prima opportunità agli amanti delle due ruote di vivere la propria passione in un luogo fisico e non virtualmente''. In una nota, il presidente di Eicma S.p.A. Pietro Meda ha parlato di “conferma molto importante e significativa per tutto il settore e per gli appassionati”.