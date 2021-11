EICMA 2021, le novità dello stand Honda (anche la concept della nuova Hornet)

Davvero massiccia, e non poteva essere diversamente, la presenza di Honda a EICMA 2021: la casa dell’ala dorata si presenta infatti con tante novità, per i nuovi centauri e per chi ha qualche chilometro in più sotto la sella.

L’INTERVISTA A EICMA 2021 abbiamo incontrato anche Costantino Paolacci, PR & Business Communication Section Manager di Honda Italia, che ci presenta con maggior puntualità le novità presenti in fiera. Con lui abbiamo anche affrontato il tema delle novità tecnologiche che attendono il mondo delle due ruote, e l’impatto della mobilità green sul mercato.

CBR1000RR-R FIREBLADE

Honda a EICMA 2021: CBR Fireblade 30° Anniversario

Ed è proprio pensando a loro che è stata rinnovata la gamma CBR1000RR-R, con i modelli Fireblade, Fireblade SP e Fireblade SP 30° Anniversario, che celebra i trent’anni dall’arrivo del primo modello nel 1992, con la sua livrea rigorosamente tricolore.

NT1100

Debutta al salone di Milano anche la nuova touring crossover NT1100 (che abbiamo già provato qualche giorno fa), moto che offre comfort, praticità e prestazioni nei lunghi viaggi.

HORNET

Confermato, ed è una notizia che gli appassionati attendevano da tempo, il ritorno della sportiva Hornet, che ritroveremo presto in gamma. Allo stand è visibile un’anteprima del concept design, tramite una originale mappatura 3D che ne anticipa lo stile.

ADV350

Honda a EICMA 2021: il nuovo scooter ADV350

Dopo il successo dell’X-ADV, quello che Honda definisce il primo “SUV a due ruote”, arriva questa novità (costruita presso lo stabilimento Honda italiano di Atessa, in Abruzzo) che miscela i tratti di uno scooter premium con la capacità di affrontare strade sterrate. Lo scooter è mosso da un 330cc da 29,2 CV e 31,5 Nm di coppia.

IL RESTO Tra le altre novità di Honda, le colorazioni 2022 per SH125/150i, X-ADV, Forza 125, Forza 350, CB650R, CBR650R, a cui si aggiungono a quelle recentemente annunciate per CMX500 Rebel, Gold Wing e Gold Wing Tour.

Pubblicato da Redazione, 24/11/2021