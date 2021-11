Vmoto Fleet VS3: a EICMA debutta lo scooter a 3 ruote elettrico

Scooter come mezzi da carico: Vmoto Fleet VS3 nasce con questa missione e per garantire fino a 150 kg di portata nel suo box da 600 litri di volume punta sull'architettura tre ruote, una davanti e due dietro, distanziate di 60 centimetri tra loro. Massima sicurezza, dunque, così come facilità di guida esaltata dalla sella bassa (ad appena 770 mm da terra) e la maneggevolezza che deriva da un manubrio stretto per manovrare in spazi risicati.

WORK IN PROGRESS La ruota anteriore misura 14”, le posteriori 12”, e calzano rispettivamente pneumatici da 100/80 e 125/60 per una marcia confortevole sul pavé. Il motore è elettrico e sviluppa 2,5 kW (pari a 3,4 CV), per una velocità massima di 45 km/h e un'autonomia che raggiunge i 130 km. Tempi di ricarica di circa 6 ore da una presa domestica standard. Volendo l'autonomia raddoppia grazie a una batteria addizionale. Ancora allo stadio di concept, il Vmoto Fleet VS3 presentato a EICMA 2021 arriverà nelle concessionarie verso la fine del 2022, a prezzi non ancora comunicati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/11/2021