EICMA 2021, tutte le novità dello stand Suzuki

Massiccia presenza della casa di Hamamatsu alla kermesse milanese, con tanti modelli al debutto in Italia e una novità in anteprima mondiale

Dopo l’anno di pausa per la pandemia, torna l’atteso salone di EICMA con le novità delle più importanti case costruttrici. Tra queste Suzuki, presente al Padiglione 22, stand B10, che a Rho Fiera porta tutta la gamma 2022, più un’esclusiva anteprima mondiale che sarà svelata proprio ai visitatori della manifestazione milanese.

PER CHI AMA LO SPORT Gli appassionati delle corse su pista potranno osservare da vicino la GSX-RR guidata nelle gare di MotoGP dal Campione del Mondo 2020 Joan Mir, oltre alla GSX-R1000 della squadra ufficiale Yoshimura SERT Motul, che ha appena portato a casa l’Endurance World Championship 2021.

E PER I FAN DELLE DUE RUOTE Un angolo dello stand sarà riservato invece alle sette GSX-R Legend Edition di Suzuki, chiamate a re-interpretare in chiave moderna le livree con cui i piloti Suzuki hanno vinto i campionati MotoGP.

GAMMA 2022 Il grosso dell'esposizione sarà occupato dalla gamma 2022 di Suzuki: la stradale Ultimate Sport Hayabusa, le RM-Z da cross, tutta la famiglia V-Strom e i modelli stradali, senza dimenticare il Burgman 400, recentemente rinnovato, ed esposto anche come one-off con la speciale livrea realizzata dalla coppia di illustratori Van Orton nell’ambito dell’iniziativa benefica ARThletes. Al salone sarà presente anche la mitica Katana, debitamente rinnovata.

IN SELLA All’esterno della fiera sarà allestita l’area MotoLive, dove i visitatori potranno provare qualche modello della casa di Hamamatsu: le V-Strom 650XT e 1050XT, la GSX-S950, la GSX-S1000, la più recente GSX-S1000GT e il già citato Burgman 400.

L’INTERVISTA Allo stand Suzuki è presente Enrico Bessolo, direttore commerciale per la divisione Motocicli di Suzuki Italia, che ci ha accompagnato a conoscere più da vicino le novità presenti a EICMA 2021. Con lui abbiamo anche chiacchierato delle nuove tecnologie in arrivo per il mondo delle due ruote, e del futuro della mobilità green. Buona visione!

Pubblicato da Redazione, 24/11/2021