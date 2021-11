Novità moto 2022

Suzuki V-Strom 650 e 650 XT si rinnovano con il Model Year 2022. Le Sport Enduro Tourer di Hamamatsu ha riscosso quest’anno un notevole successo, tanto che il numero degli esemplari venduti dall’inizio del 2021 ha già superato nel corso dell’estate quello totale del 2020. Il trend verrà confermato anche nel 2022?



STANDARD E XT La V-Strom 650 2022 sarà disponibile nella versione stradale e in quella denominata XT, che strizza l’occhio al mondo dell’adventouring e del fuoristrada. La V-Strom 650 standard si riconosce per i cerchi in lega neri e sarà disponibile in 3 colorazioni, 2 delle quali inedite. Si tratta del vivace Blu Montreal e del raffinato Nero Dubai, cui si aggiunge il candido Bianco Cortina. La V-Strom 650XT si distingue invece a prima vista per la presenza dei cerchi a raggi con pneumatici tubeless, disponibili in 2 varianti di colore a seconda della livrea: optando per il Bianco Cortina e il Giallo Petra i cerchi sono dorati, mentre diventano blu con il Nero Dubai e con la nuova livrea Blu Santorini, impreziosita da una finitura grigia per l’inconfondibile frontale a forma di becco. La decisione di legare a ciascuna colorazione in nome di una località sottolinea lo spirito da globetrotter della V-Strom 650. Le grafiche, che nel caso della V-Strom 650 movimentano il solo cupolino, nel caso della V-Strom 650 XT si estendono sul serbatoio, mentre paramani e puntale sono di serie a prescindere dalla versione scelta.

VEDI ANCHE

Suzuki V-Strom 650 2022



SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA La V-Strom 650 2022 monta il noto bicilindrico a V di 90 gradi che eroga una potenza massima di 71 CV a 8.000 giri e una coppia massima di 62 Nm a 6.500 giri, buona parte dei quali disponibili sin dai bassi regimi, per una progressione fluida e rapida in ogni situazione d’impiego. Con un consumo di soli 4 l/100 km e dunque una percorrenza media di 25 km/litro, la V-Strom 650 assicura anche costi di gestione ridotti, mentre la presenza di un serbatoio da 20 litri porta l’autonomia a 450 km. Confermata anche la ciclistica, con telaio doppia trave e forcellone in alluminio accoppiati a una forcella non regolabile e a un monoammortizzatore dotato di manopola per la regolazione del precarico. Le V-Strom 650 e 650XT MY2022 sono dotate, oltre che dell'ABS, di Suzuki Easy Start System, Low RPM Assist e Traction control regolabile su due livelli e disattivabile. Non mancano poi il portapacchi e una presa 12V. Questa è utile per alimentare o ricaricare un navigatore o uno smartphone ed è posta accanto alla strumentazione.

La Suzuki V-Strom 650 2022



COME COMPRARLA La V-Strom 650 2022 può essere acquistata attraverso l’innovativa e pratica formula Way2Ride. Questo strumento finanziario flessibile e personalizzabile supera il concetto classico di proprietà a favore dell’idea di costo di guida mensile. Chi sceglie questo prodotto può saltare subito in sella alla moto versando solo un anticipo e pagando quindi rate mensili per 2 o 3 anni. È il Cliente a stabilire l’esborso iniziale e l’ammontare delle 24 o delle 36 rate, in modo da arrivare poi comunque a un determinato Valore Futuro Garantito. Alla scadenza Way2Ride dà al Cliente la massima libertà, proponendogli tre possibilità: saldare la cifra restante e tenere la moto, restituirla al Concessionario o sostituirla con un’altra Suzuki.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/11/2021