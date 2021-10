Mica detto che chi prima arriva meglio alloggia. Dopo la nostra presentazione bagnata della Suzuki GSX-S1000 GT – trovate qui la prova – ora è arrivato il vostro momento di testare su strada la nuova sport tourer, magari proprio in una bella giornata di sole: si parte lunedì 18 ottobre, con tanti appuntamenti in tutta la penisola, fino al 17 novembre.

GLI APPUNTAMENTI Si parte il 18 ottobre da Lugo (RA) presso il concessionario Trioschi Primo, per spostarsi il 19 ottobre a Villesse (GO) da Battistutta Motors, e ancora, il 20 ottobre, a Milano da Stamoto e a Mestre (VE) da Motospazio. Le tappe lungo la penisola son ben 37! Per trovare quella più vicina a voi non vi resta che consultare l'elenco dei test ride qui, nella sezione dedicata del sito Suzuki e prenotarvi.

VEDI ANCHE

Suzuki GSX-S1000 GT: la colorazione Blu Miami

COME E QUANTO La Suzuki GSX-S1000 GT è proposta in 3 colorazioni – oltre alla Blu Miami, Blu Las Vegas e Nero Dubai – al prezzo di lancio di 15.890 euro franco concessionario, cifra che include anche le valige laterali in tinta e 4 anni di garanzia. Le consegne delle prime GSX-S1000 GT sono previste nel mese di dicembre.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/10/2021