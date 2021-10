Edizione limitata

Dopo la prova della sport tourer Suzuki, la GSX-S1000 GT, torniamo a parlare della casa di Hamamatsu e della sua supersportiva per eccellenza, la GSX-R1000R, che nel Regno Unito si appresta a sbarcare con una limited edition denominata Phantom.

LIVREA AGGRESSIVA L'esclusività della GSX-R1000R Phantom – ispirata alla cugina K6 del 2006 – passa attraverso una livrea speciale nera e oro, l'aggiunta di qualche particolare esclusivo e... l'appartenenza alla categoria delle limited edition. Soli 100 esemplari per la supersportiva 1000, che si fregia di una colorazione nera in contrasto con cerchi e steli della forcella color oro. In realtà questa GSX-R vanta anche una serie di accessori dedicati, come le protezioni per le leve di freno e frizione, l'adesivo per il serbatoio e il tappo copriserbatoio, ma anche un cupolino bombato fumé. Dulcis in fundo? Lo scarico Yoshimura in carbonio.

VEDI ANCHE

La GSX-R1000R Anniversary, nata per celebrare i 100 anni della Casa di Hamamatsu

PER GLI INGLESI I 100 esemplari della Suzuki GSX-R1000R Phantom, purtroppo destinati al solo Regno Unito, sono proposti al prezzo di 17.499 sterline, l'equivalente di circa 20.630 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/10/2021